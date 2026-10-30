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Esporte

A resposta de Xabi Alonso aos poucos minutos de jogo de Estêvão no Chelsea

Jogador ficou de fora da partida eliminatória contra o Liverpool na Copa da Liga Inglesa e não foi titular na Premier League

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 14h09 | Atualizado em 30 out 2026, 14h13
Um jogador de futebol, de costas, vestindo camisa azul com ESTÊVÃO 41 em branco, cumprimenta um homem de polo preta, que o segura pelo braço, em um estádio lotado
Estêvão e o técnico Xabi Alonso do Chelsea (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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O técnico Xabi Alonso, do Chelsea, falou sobre a pouca minutagem de Estêvão pela equipe. Em coletiva de imprensa nesta sexta, 30, o treinador afirmou que o brasileiro terá mais minutos ao longo da temporada e negou ser um problema de comportamento a opção por deixar o atleta na reserva.

“Com certeza ele vai jogar. A temporada é longa, haverá momentos para todos. É um processo para o time, para Estêvão, para mim. Mas tenho certeza que durante a temporada ele terá seus jogos, seus minutos. Ainda estamos no começo da temporada, mas ele estará lá”, disse Alonso. 

O assunto sobre a pouca minutagem de Estêvão na temporada voltou à tona com o jogo entre Chelsea e Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, na quarta, 28, em que o jogador assistiu do banco de reservas o seu time ser eliminado nos pênaltis. Até a rodada anterior do torneio eliminatório, o brasileiro vinha sendo titular, mas na partida contra os Reds não entrou em campo. Torcedores chegaram a gritar o nome do atleta no segundo tempo do jogo que terminou empatado em 1 a 1. 

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Na Premier League, Estêvão não teve oportunidade como titular. Dos 990 minutos disputados pelo Chelsea na temporada, sem contar os acréscimos, o jogador participou de apenas 172.

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Perguntado se a opção por deixar Estêvão na reserva era uma questão de atitude ou comportamento do jogador, Xabi Alonso negou: “Não é sobre comportamento. É sobre o contexto dos jogos, sobre o começo da temporada. Ele é uma ótima pessoa. Ele está em adaptação, depois do primeiro ano, da lesão, mas estamos ainda em outubro e ele será importante.”

O treinador assumiu a responsabilidade pelas escolhas e reconheceu a possível frustração do atleta: “Não é segredo que todos jogadores querem estar em campo, querem estar jogando. E quando qualquer um deles não teve minutos suficientes, por minha decisão, eu tenho que assumir a responsabilidade por isso, de que eles não estão tão felizes quanto poderiam. 

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“Mas também, todo mundo tem que estar pronto, em qualquer jogo eles podem ser importantes, ser parte do time. Este [Estêvão] tem treinado, e sua atitude tem sido boa, como Valentín Barco, como Marco Palestra, Danny Welbeck, todos esses jogadores que não têm sido regulares, mas isso é futebol, isso é um elenco, isso é um time”, completou.

Mesmo diante da pouca minutagem no clube, Estêvão foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar amistosos pela seleção brasileira na próxima data Fifa. O italiano justificou a escolha: “O que vamos fazer com ele [Estêvão], para nós é muito claro, vamos acompanhá-lo. Também se ele não jogar nenhum minuto no Chelsea, vamos acompanhá-lo até que pensarmos que ele não vai ser útil para a seleção.”

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“Mas até o dia que pensarmos que ele vai ser útil para seleção, vamos acompanhá-lo, dando a oportunidade de fazer sua progressão normal, como tem que fazer sua progressão um jovem que tem 19 anos, como ele. São objetivos distintos do que tem o Chelsea”, afirmou Ancelotti. 

O Chelsea enfrenta neste sábado, 1, o Manchester United pela Premier League, às 9h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres. 

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Na seleção brasileira, Estêvão disputará amistosos contra o Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente, ambos no Estádio Nacional de Singapura.

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