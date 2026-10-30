A resposta de Xabi Alonso aos poucos minutos de jogo de Estêvão no Chelsea
Jogador ficou de fora da partida eliminatória contra o Liverpool na Copa da Liga Inglesa e não foi titular na Premier League
O técnico Xabi Alonso, do Chelsea, falou sobre a pouca minutagem de Estêvão pela equipe. Em coletiva de imprensa nesta sexta, 30, o treinador afirmou que o brasileiro terá mais minutos ao longo da temporada e negou ser um problema de comportamento a opção por deixar o atleta na reserva.
“Com certeza ele vai jogar. A temporada é longa, haverá momentos para todos. É um processo para o time, para Estêvão, para mim. Mas tenho certeza que durante a temporada ele terá seus jogos, seus minutos. Ainda estamos no começo da temporada, mas ele estará lá”, disse Alonso.
O assunto sobre a pouca minutagem de Estêvão na temporada voltou à tona com o jogo entre Chelsea e Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, na quarta, 28, em que o jogador assistiu do banco de reservas o seu time ser eliminado nos pênaltis. Até a rodada anterior do torneio eliminatório, o brasileiro vinha sendo titular, mas na partida contra os Reds não entrou em campo. Torcedores chegaram a gritar o nome do atleta no segundo tempo do jogo que terminou empatado em 1 a 1.
Na Premier League, Estêvão não teve oportunidade como titular. Dos 990 minutos disputados pelo Chelsea na temporada, sem contar os acréscimos, o jogador participou de apenas 172.
Perguntado se a opção por deixar Estêvão na reserva era uma questão de atitude ou comportamento do jogador, Xabi Alonso negou: “Não é sobre comportamento. É sobre o contexto dos jogos, sobre o começo da temporada. Ele é uma ótima pessoa. Ele está em adaptação, depois do primeiro ano, da lesão, mas estamos ainda em outubro e ele será importante.”
O treinador assumiu a responsabilidade pelas escolhas e reconheceu a possível frustração do atleta: “Não é segredo que todos jogadores querem estar em campo, querem estar jogando. E quando qualquer um deles não teve minutos suficientes, por minha decisão, eu tenho que assumir a responsabilidade por isso, de que eles não estão tão felizes quanto poderiam.
“Mas também, todo mundo tem que estar pronto, em qualquer jogo eles podem ser importantes, ser parte do time. Este [Estêvão] tem treinado, e sua atitude tem sido boa, como Valentín Barco, como Marco Palestra, Danny Welbeck, todos esses jogadores que não têm sido regulares, mas isso é futebol, isso é um elenco, isso é um time”, completou.
Mesmo diante da pouca minutagem no clube, Estêvão foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para disputar amistosos pela seleção brasileira na próxima data Fifa. O italiano justificou a escolha: “O que vamos fazer com ele [Estêvão], para nós é muito claro, vamos acompanhá-lo. Também se ele não jogar nenhum minuto no Chelsea, vamos acompanhá-lo até que pensarmos que ele não vai ser útil para a seleção.”
“Mas até o dia que pensarmos que ele vai ser útil para seleção, vamos acompanhá-lo, dando a oportunidade de fazer sua progressão normal, como tem que fazer sua progressão um jovem que tem 19 anos, como ele. São objetivos distintos do que tem o Chelsea”, afirmou Ancelotti.
O Chelsea enfrenta neste sábado, 1, o Manchester United pela Premier League, às 9h30 (horário de Brasília), em Stamford Bridge, em Londres.
Na seleção brasileira, Estêvão disputará amistosos contra o Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente, ambos no Estádio Nacional de Singapura.