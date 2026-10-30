Ao lado da namorada, Rosamaria exibe reforma de cobertura no Rio

A jogadora Rosamaria Montibeller, da Seleção Brasileira de Vôlei, mostrou detalhes da reforma de sua cobertura no Rio de Janeiro. Em registros divulgados nesta sexta-feira, 30, a atleta aparece ao lado da namorada, Cristal Mastrangelo, enquanto observa o andamento das obras no imóvel, adquirido no ano passado.

“Olha, que lindo”, comentou Rosamaria ao conhecer os espaços da propriedade na companhia da amada. Apesar de manter contrato com o time japonês Denso Airybees, Rosamaria está no Brasil durante o período de recuperação de uma lesão.

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