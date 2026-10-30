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Esporte

Ao lado da namorada, Rosamaria exibe reforma de cobertura no Rio

Jogadora da Seleção Brasileira mostrou detalhes de imóvel

Por Flávio Monteiro 30 out 2026, 20h19
Três pessoas em ambiente interno: um homem barbudo à esquerda, uma mulher de blusa vermelha no centro gesticulando, e outra mulher de blusa listrada à direita com expressão séria
Rosamaria e a namorada, Cristal Mastrangelo (Reprodução/Instagram)
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A jogadora Rosamaria Montibeller, da Seleção Brasileira de Vôlei, mostrou detalhes da reforma de sua cobertura no Rio de Janeiro. Em registros divulgados nesta sexta-feira, 30, a atleta aparece ao lado da namorada, Cristal Mastrangelo, enquanto observa o andamento das obras no imóvel, adquirido no ano passado.

“Olha, que lindo”, comentou Rosamaria ao conhecer os espaços da propriedade na companhia da amada. Apesar de manter contrato com o time japonês Denso Airybees, Rosamaria está no Brasil durante o período de recuperação de uma lesão.

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