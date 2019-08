Uefa: Van Dijk supera Messi e Cristiano e é eleito o melhor da Europa

Virgil Van Dijk, do Liverpool, foi eleito o melhor jogador da Europa pela Uefa nesta quinta-feira, 29, em cerimônia realizada no Principado de Mônaco, junto do sorteio da próxima edição da Liga dos Campeões. O zagueiro holandês de 28 anos superou os atacantes Cristiano Ronaldo, da Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona.

O brasileiro Alisson Becker foi eleito o melhor goleiro, enquanto o holandês Frenkie De Jong, que se transferiu ao Barcelona após ótima temporada pelo Ajax, foi escolhido o melhor meio-campista. Lionel Messi, artilheiro do torneio com 12 gols, foi o melhor atacante. Entre as mulheres, a melhor do continente foi a inglesa Lucy Bronze, do campeão Lyon.

Van Dijk foi campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool, eleito melhor jogador da final e melhor jogador do Campeonato Inglês (e vice-campeão). Ele impressionou na temporada e dominou os melhores atacantes do mundo, chegando a incríveis 65 jogos sem sofrer um único drible. Na cerimônia desta tarde em Mônaco, faturou também o prêmio de melhor defensor da Europa.

“Preciso agradecer meus companheiros e minha família. Tem sido uma longa jornada, trabalhei muito para chegar aqui e estou muito feliz e orgulhoso de receber este troféu”, afirmou Van Dijk. Apesar de ser um defensor, ele disse se inspirar em um meia brasileiro na juventude. “Eu olhava muito o Ronaldinho Gaúcho, seus dribles eram uma inspiração.”

Sorteio da Liga dos Campeões e premiação da Uefa 2019 1. Lionel Messi e sua esposa, Antonella Roccuzzo, chegam à premiação da Uefa em Mônaco, zoom_out_map 1 /10 Lionel Messi e sua esposa, Antonella Roccuzzo, chegam à premiação da Uefa em Mônaco (Harold Cunningham/Getty Images)

2. Cristiano Ronaldo atende os fãs ao chegar na premiação da Uefa em Mônaco zoom_out_map 2 /10 Cristiano Ronaldo atende os fãs ao chegar na premiação da Uefa em Mônaco (Harold Cunningham/Getty Images) Cristiano Ronaldo atende os fãs ao chegar na premiação da Uefa em Mônaco

3. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo brincam ao lado de Virgil Van Dijk na cerimônia da Uefa zoom_out_map 3 /10 Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se divertem ao lado de Virgil Van Dijk na cerimônia da Uefa (Harold Cunningham/Getty Images) Lionel Messi e Cristiano Ronaldo brincam ao lado de Virgil Van Dijk na cerimônia da Uefa

4. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk na premiação da Uefa em Mônaco zoom_out_map 4 /10 Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Van Dijk na premiação da Uefa em Mônaco (Valerio Pennicino/Getty Images)

5. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conversam durante cerimônia da Uefa em Mônaco zoom_out_map 5 /10 Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conversam durante cerimônia da Uefa em Mônaco (Harold Cunningham/Getty Images) Lionel Messi e Cristiano Ronaldo conversam durante cerimônia da Uefa em Mônaco

6. Alisson conversa com o ex-goleiro holandês Van der Sar na festa da Uefa em Mônaco zoom_out_map 6 /10 Alisson conversa com o ex-goleiro holandês Van der Sar na festa da Uefa em Mônaco (Valerio Pennicino/Getty Images) Alisson conversa com o ex-goleiro holandês Van der Sar na festa da Uefa em Mônaco

7. Frenkie De Jong recebe o prêmio de melhor meia da Europa em Monaco zoom_out_map 7 /10 Frenkie De Jong recebe o prêmio de melhor meia da Europa em Monaco (Emilio Andreoli/Getty Images) Frenkie De Jong recebe o prêmio de melhor meia da Europa em Monaco

8. Eric Cantona recebe prêmio honorário na festa da Uefa em Mônaco zoom_out_map 8 /10 Eric Cantona recebe prêmio honorário na festa da Uefa em MônacoUEFA/UEFA via Getty Images) (Valerio Pennicino/Getty Images)

9. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se cumprimentam antes da premiação dos melhores da Uefa de 2019, em Mônaco zoom_out_map 9 /10 Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se cumprimentam antes da premiação dos melhores da Uefa de 2019, em Mônaco (Valerio Pennicino/Getty Images) Cristiano Ronaldo e Lionel Messi se cumprimentam antes da premiação dos melhores da Uefa de 2019, em Mônaco

10. Sorteio da Liga dos Campeões em Mônaco zoom_out_map 10/10 Sorteio da Liga dos Campeões em Mônaco (Eurasia Sport Images/Getty Images)

Lionel Messi e Cristiano, mais uma vez, ficaram sem troféu – o vencedor ano passado foi o croata Luka Modric, do Real Madrid. Os dois, no entanto, demonstraram bom humor na premiação e admitiram sentir “saudades” do tempo em que eram rivais na Espanha. O português chegou a convidar o argentino para um jantar.

Messi conquistou a chuteira de ouro da Europa com 36 gols na liga espanhola, da qual foi campeão com o Barcelona, e também goleador da Liga dos Campeões com 12 tentos, mas seu time caiu na semifinal com uma goleada por 4 a 0 para o Liverpool. O argentino de 32 anos já venceu o prêmio da Uefa em 2011 e 2015.

Cristiano Ronaldo, jogador do ano da Uefa em 2014, 16 e 2017, conquistou o Campeonato Italiano com a Juventus em seu primeiro ano no clube, mas a equipe italiana foi eliminada da Champions pelo Ajax nas quartas de final. O atacante de 34 anos também ergueu a taça da Liga das Nações com a seleção de Portugal.

Alisson, o melhor goleiro

Ao receber o troféu, o jogador revelado pelo Inter disse estar realizando um sonho. “Nós brasileiros acompanhamos muito a Champions League.O primeiro presente que toda criança no Brasil recebe é uma bola, e com ela vêm os sonhos. Para mim sempre foi um objetivo vir para a Europa e disputar a Champions League. Hoje é uma honra estar aqui recebendo esse prêmio”, disse o titular da seleção brasileira.

Alisson também foi o quarto mais votado na premiação geral, seguido pelos colegas de clube Sadio Mané e Mohamed Salah.

Confira o Top 10 de melhores da Uefa

4. Alisson (Liverpool): 57 pontos

5. Sadio Mané (Liverpool): 51 pontos

6. Mohamed Salah (Liverpool): 49 pontos

7. Eden Hazard (Chelsea): 38 pontos

8. Matthijs De Ligt (Ajax): 27 pontos

9. Frenkie De Jong (Ajax): 27 pontos

10. Raheem Sterling (Manchester City): 12 pontos