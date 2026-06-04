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Fabinho defendeu a alta intensidade nos treinos da seleção brasileira, considerando normal a entrega dos jogadores e as faltas, como a de Casemiro em Endrick. Ele ressaltou que todos querem se destacar, mas o principal é a lealdade. O meio-campista também comentou seu retorno ao time e a programação de jogos.

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O meio-campista Fabinho afirmou em coletiva nesta quinta, 4, que é normal a alta intensidade nos treinos da seleção brasileira após ser questionado sobre a entrada dura de Casemiro em Endrick. O atleta do Al-Ittihad considerou “normal” o tamanho da entrega dos jogadores e afirma que “não é a primeira vez que acontece, e nem vai ser a última”.

“Eu acho que a alta intensidade no treino é algo esperado, mas é normal também pela qualidade que tem, pela entrega dos jogadores. Como essa seleção brasileira, todo mundo quer mostrar algo a mais. Até um bobinho assim, que é um treino mais descontraído, acaba sendo um treino forte, pegado, com todo mundo querendo ir bem”, afirmou Fabinho na coletiva.

“Faltas tem em todo treino, quando dá para evitar uma chegada mais forte, um pisão, a gente tenta evitar, mas tem vezes que se não consegue…quer ganhar, quer ganhar bola, quer estar forte na disputa ali com o companheiro, e acaba fazendo uma falta mais forte. Não é a primeira vez que acontece, e nem vai ser a última”, continuou.

“Mas o importante é não ser desleal, lembrar que a gente tá na mesma seleção, todo mundo junto, queremos ganhar junto, então esse é o principal pensamento”, concluiu.

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Em sua segunda Copa do Mundo pelo Brasil, Fabinho foi convocado por Ancelotti nas datas Fifa de novembro do último ano e em março neste ano, encerrando um período de quase três anos fora da seleção desde o mundial do Catar em 2022.

Confira a programação de jogos do Brasil

Amistosos

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06/06, 19h – Brasil x Egito (Cleveland, EUA)

Copa do Mundo

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)