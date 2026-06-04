O meio-campista Fabinho afirmou em coletiva de imprensa nesta quinta, 4, que Neymar é um “líder do grupo” de jogadores da seleção brasileira que se preparam para a Copa do Mundo. O atacante lesionado não viajará com os companheiros para Cleveland onde jogam um amistoso contra o Egito, enquanto se recupera da sua lesão de grau 2 na panturrilha direita.

“Neymar tá bem, tá feliz”, disse Fabinho. “Importante ter ele aqui com a gente, ele é um líder desse grupo.”

O nome de Neymar foi a grande dúvida da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O jogador não era chamado para defender a canarinho desde outubro de 2023, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo nas Eliminatórias para a Copa deste ano.

“Ele não fez parte do processo entre Catar e Estados Unidos. Ele teve uma lesão grave, então ficou um pouco fora desse processo, mas não deixou de ser um líder e um cara importante. Ele faz bem para o ambiente, tá feliz”, continuou Fabinho.

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Antes da convocação para o mundial, o jogador se lesionou defendendo o Santos. A princípio com um edema muscular na panturrilha, Neymar teve uma lesão muscular de grau 2 detectada após exames feitos no dia da apresentação dos atletas na Granja Comary. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, indicou um período fora dos campos de duas a três semanas, que impossibilita a participação do jogador nos amistosos antes da Copa, que pode se estender até a estreia do Brasil contra Marrocos no próximo sábado, dia 13.

“A gente não vê tanto esse trabalho de recuperação, que é sozinho dele com os fisios, com os preparadores físicos. Mas o ambiente tá bom, no que ele pode ajudar, ele ajudar, e a gente espera que ele se recupere 100% rápido e esteja disponível para ajudar a gente em campo”, concluiu o companheiro de seleção, Fabinho.

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Confira a programação de jogos do Brasil

Amistosos

06/06, 19h – Brasil x Egito (Cleveland, EUA)

Copa do Mundo

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)