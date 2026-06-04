A Fifa anunciou a criação do Fifa Power Ranking, sistema que irá classificar os 100 melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026 com base no desempenho em campo. A lista será atualizada rodada a rodada e pretende oferecer uma avaliação mais detalhada da atuação individual dos atletas ao longo da competição.

O projeto foi desenvolvido com participação de Arsène Wenger, ex-treinador do Arsenal e atual chefe de Desenvolvimento Global do Futebol da entidade, e utilizará uma série de dados estatísticos para medir o impacto de cada jogador nas partidas.

Como funcionará o ranking da Fifa?

Diferentemente de listas baseadas apenas em gols ou assistências, o Power Ranking levará em conta indicadores de ataque, criatividade e defesa. O sistema vai analisar ações realizadas em campo e atribuirá pontuações de zero a dez aos jogadores de acordo com sua influência no desempenho da equipe. No caso dos goleiros, o critério terá dois quesitos específicos: posse e defesa do gol.

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Segundo a Fifa, o ranking será atualizado após cada rodada da Copa, permitindo acompanhar quais atletas estão se destacando ao longo do torneio. A entidade divulgará um top 100 durante toda a competição.

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Qual é o objetivo da iniciativa?

A ideia é oferecer uma ferramenta que vá além das estatísticas tradicionais e ajude torcedores, analistas e profissionais do futebol a entender melhor o impacto dos jogadores em diferentes aspectos do jogo. A Fifa acredita que a tecnologia permitirá reconhecer atuações decisivas que nem sempre aparecem nos números mais conhecidos.

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“Performance não será mais avaliada unicamente pela opinião. Com o novo Power Ranking da Fifa, todo jogador será avaliado através de dados da partida, estabelecendo um novo patamar global para desempenho individual no futebol”, explicou Wenger.

A novidade chega justamente na edição histórica da Copa do Mundo que contará com 48 seleções e será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Mundial começa no dia 11 de junho.

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