O tênis brasileiro vive uma jornada memorável em Paris, mas não nos torneios principais. Com uma presença massiva e histórica nas rodadas decisivas, o país colocou três atletas nas semifinais de simples de Roland Garros Júnior. Os confrontos que definem os finalistas do Grand Slam francês acontecem nesta sexta-feira, 5 de junho.

A grande caminhada brasileira começa pela chave feminina com Victoria Barros. A jovem promessa do país alcançou a semifinal após uma campanha impecável, quebrando um jejum de 39 anos sem que uma tenista brasileira figurasse entre as quatro melhores do torneio juvenil em Paris. Nesta sexta-feira, 5 Victoria entra em quadra para enfrentar a chinesa Xinran Sun, buscando consolidar seu nome como uma das principais realidades da nova geração do esporte mundial.

Na chave masculina, o sucesso do tênis nacional resultou em um feito ainda mais impactante: o Brasil já tem, de forma matemática, um finalista garantido. Os dois representantes do país medirão forças em um confronto direto na semifinal de amanhã.

De um lado da rede estará Luis Augusto Miguel, o “Gutão”, atual número 4 do ranking mundial juvenil e um dos principais favoritos ao troféu, que confirmou as expectativas com um jogo sólido e agressivo. Do outro, o surpreendente Leonardo Storck, que carimbou seu passaporte para a chave principal ao vencer o Roland Garros Junior Series em São Paulo e segue derrubando cabeças de chave na capital francesa.

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O vencedor deste clássico nacional recolocará o Brasil em uma final de simples masculino juvenil em Roland Garros após 59 anos, coroando uma das semanas mais vitoriosas e promissoras do tênis de base do país neste século.