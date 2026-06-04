Bruna Biancardi abriu o coração ao falar sobre os desafios da exposição pública na vida pessoal e o impacto na vida da família.

O que aconteceu?

Bruna revelou que as filhas Mavie e Mel, fruto de seu relacionamento com Neymar, são frequentemente alvo de ataques racistas e mensagens de ódio nas redes sociais. Diante da situação, ela contou que precisou mudar a forma de lidar com as agressões para preservar sua saúde mental.

“Me deparo com muitas coisas horríveis, frases racistas, montagens. Falo assim: ‘não vale a pena ficar me desgastando’. Aí dizem para ir à Justiça, mas aí você não encontra o IP da pessoa, é um fake”, relatou durante participação em um podcast. Segundo Bruna, os ataques não se limitam a comentários ofensivos, mas incluem conteúdos preconceituosos e montagens envolvendo as crianças, algo que afeta toda a família.

Continua após a publicidade

Leia também: O impasse familiar que Neymar enfrenta antes da Copa do Mundo

A influenciadora contou que já tentou recorrer à Justiça em alguns casos, mas afirmou que o processo costuma ser difícil quando os responsáveis utilizam perfis falsos. Por isso, decidiu preservar sua saúde mental e evitar o desgaste constante provocado pelas ofensas. “Para preservar minha sanidade mental, eu me preservo de algumas coisas. Acho que foi a maneira que eu aprendi a lidar e tem funcionado melhor assim”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Bruna afirmou ainda que, com o tempo, aprendeu a se proteger emocionalmente da repercussão negativa nas redes e que o marido a ajudou a lidar melhor com o caso. “Às vezes, estava acontecendo um caos na internet e na TV, aí eu olhava para ele e ele falava: ‘Aqui em casa está tudo bem’. Eu falava: ‘Como você fica assim?’. E ele respondia: ‘É tanta coisa, se eu for ficar rebatendo, vou viver de fofoca'”, completou.

Continua após a publicidade

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade