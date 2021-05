Neymar marca, mas PSG empata com Rennes e se afasta do título do Francês

A possibilidade de o Paris Saint-Germain não conquistar o título do Campeonato Francês ficou mais próxima neste domingo, 9. O atual tricampeão e clube mais rico do país ficou no empate com o Rennes por 1 a 1, neste domingo, 9, no estádio Route de Lorient, pela 36ª rodada, e agora está a três pontos do líder Lille, que soma 79 pontos. Faltando apenas duas rodadas para o término da competição, o PSG precisa fazer a sua parte e torcer para um tropeço do embalado time de Lille.

De contrato renovado até 2025, Neymar marcou um gol aos 46 minutos do primeiro tempo, de pênalti. No minuto anterior, Kurzawa tinha recebido um cruzamento de Di María e chutado de voleio. O árbitro foi chamado pelo VAR e, após revisar o lance, viu uma solada do zagueiro Aguerd na hora da finalização. O brasileiro converteu a penalidade e garantiu a vantagem para o time de Paris.

Contudo, na etapa final, aos 25 minutos, Guirassy aproveitou cobrança de escanteio, subiu sozinho no meio da área e cabeceou no canto direito de Navas. A bola ainda bateu na trave e terminou no fundo do gol, dando números finais ao jogo.

Na próxima rodada do Francês, o PSG encara o Reims, em casa, no domingo, 16, às 16h. Antes, a equipe de Paris enfrenta o Montpellier pela semifinal da Copa da França, na próxima quarta-feira, 12, fora de casa, às 16h. Já o Rennes, pelo Campeonato Francês, encara o Mônaco, fora de casa, no domingo, 16, às 16h.