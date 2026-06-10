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Esporte

Os artistas confirmados nas cerimônias de abertura da Copa do Mundo

Shakira canta a música oficial do torneio no México; Anitta se apresenta na cerimônia nos Estados Unidos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h49 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h37
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 3: Shakira and Anitta perform live during a concert as part of TODO MUNDO NO RIO at Copacabana beach on May 3, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Shakira)
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 3: Shakira and Anitta perform live during a concert as part of TODO MUNDO NO RIO at Copacabana beach on May 3, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for Shakira) (Kevin Mazur/Kevin Mazur fo Shakira/Getty Images)
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Os artistas confirmados nas cerimônias de abertura da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta, 11, com o jogo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 16h (horário de Brasília). Antes do pontapé inicial, uma cerimônia de abertura repleta de artistas celebra o início do maior Mundial da história com 48 seleções participantes. Nos outros países-sede, Canadá e Estados Unidos, também haverá cerimônias especiais antes da estreia de suas respectivas seleções na sexta, 12. 

México

A cerimônia de abertura no Estádio Azteca será realizada nesta quinta, 11, às 14h30, noventa minutos antes do início do jogo. A principal atração é Shakira que junto do nigeriano Burna Boy cantará a música oficial da Copa do Mundo, Dai Dai. Além da dupla, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla completam o line up.

Shakira participa de sua segunda cerimônia da Copa do Mundo. Em 2010, a cantora colombiana também interpretou a música oficial do Mundial na África do Sul, Waka Waka, e se apresentou no show antes da final vencida pela Espanha.

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Além da presença da artista, a partida na capital mexicana marca uma reedição do jogo de abertura da edição de 16 anos atrás. Na ocasião, a África do Sul era o país sede e recebeu o México em Joanesburgo, em jogo que terminou em 1 a 1.

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Canadá

Sede de uma Copa do Mundo pela primeira vez, o Canadá estreia contra a Bósnia-Herzegovina diante de sua torcida no estádio de Toronto, às 16h (horário de Brasília). Assim como no México, a cerimônia de abertura no país será realizada às 14h30, noventa minutos antes do jogo.

O show terá os artistas Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince. Alanis Morissette cantará o hino do país sede e Aleksandar Gajić o da seleção visitante.

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Estados Unidos

A última cerimônia de abertura da Copa do Mundo será nos Estados Unidos. Os anfitriões enfrentam o Paraguai, no estádio de Los Angeles, às 22h (horário de Brasília). 

O ator americano Jason Sudeikis participará de iniciativas de boas-vindas aos torcedores no estádio. A partir das 20h30, os artistas Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla apresentam um show musical. A brasileira Anitta também fará parte do line up. Os americanos Dan + Shay cantarão o hino nacional dos EUA, e Purahei Soul o do Paraguai.

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TAGS:
Anitta
Canadá
Cerimônia
Copa do Mundo 2026
Estados Unidos
México
Shakira
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