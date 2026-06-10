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Presidente da Fifa classifica como ‘infeliz’ veto à entrada de árbitro somali nos EUA

O mandatário fez questão de ressaltar que a Fifa não possui autoridade para ditar aos governos soberanos quem eles devem ou não permitir cruzar suas fronteiras

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h36 | Atualizado em 10 jun 2026, 17h47
Gianni Infantino, presidente da FIFA, em uma coletiva de imprensa, gesticula com as mãos abertas. Ele veste terno escuro e gravata, com um microfone à frente. À esquerda, a taça da Copa do Mundo dourada e uma garrafa de água. À direita, uma bola de futebol colorida. Ao fundo, um painel com logotipos de patrocinadores como Qatar Airways, Visa, Adidas e Coca-Cola
Gianni Infantino, presidente da Fifa, fala com a imprensa ao lado do troféu da Copa do Mundo durante a coletiva de imprensa de abertura no Estádio da Cidade do México -  (Carl Recine/Getty Images)
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Presidente da Fifa classifica como ‘infeliz’ veto à entrada de árbitro somali nos EUA Priorize VEJA no Google

Durante uma coletiva de imprensa na Cidade do México, um dia antes da partida de abertura da Copa do Mundo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, abordou a polêmica envolvendo as autoridades americanas e o árbitro somali Omar Artan, que teve sua entrada negada nos Estados Unidos.

Assumindo uma postura pragmática, Infantino classificou o veto como uma situação “infeliz”, mas afirmou que o público “deveria relaxar” em relação ao incidente. O mandatário fez questão de ressaltar que a Fifa não possui autoridade para ditar aos governos soberanos quem eles devem ou não permitir cruzar suas fronteiras, embora tenha assegurado que a entidade continua atuando “nos bastidores” para intervir no caso.

Ao explicar os limites do poder da organização frente às políticas de imigração governamentais, Infantino destacou o esforço da entidade máxima do futebol. “Nós sempre tentamos tornar a situação a mais positiva possível e encontrar soluções”, declarou. “Às vezes nós conseguimos, outras vezes não”.

Para ilustrar o choque de realidade entre o esporte e a geopolítica, o presidente da Fifa arrematou o assunto com uma declaração contundente: “Não vivemos na lua, vivemos no planeta Terra”.

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