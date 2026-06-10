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Esporte

Alison ‘Piu’ Santos mantém invencibilidade nos 400m com barreiras na temporada 2026

Atleta de 26 anos é o atual líder do Ranking Mundial da World Athletics e o primeiro colocado isolado na classificação geral da Diamond League da categoria

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h26 | Atualizado em 10 jun 2026, 19h40
Um atleta negro com dreadlocks, vestindo regata lilás e colar colorido, corre em uma pista de atletismo. Ele tem uma expressão concentrada e o número de peito DOS SANTOS visível.
Alison dos Santos, da equipe brasileira, comemora a vitória após a final dos 400 metros com barreiras masculino, durante os Jogos Bislett de Oslo - (Sona Maleterova/Getty Images)
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Alison ‘Piu’ Santos mantém invencibilidade nos 400m com barreiras na temporada 2026 Priorize VEJA no Google

O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, deu mais uma forte demonstração de sua excelente fase ao vencer os 400 metros com barreiras no Oslo Bislett Games, a sexta etapa da prestigiada Diamond League, disputada nesta quarta-feira, 10. Em um confronto direto na casa do adversário, Piu superou o norueguês Karsten Warholm — recordista mundial, tricampeão mundial e campeão olímpico — cruzando a linha de chegada com o tempo de 46.89. Warholm ficou com a segunda colocação, marcando 47.40 perante a sua torcida.

A prova teve ainda a presença de outro brasileiro, Matheus Lima, que fez uma excelente corrida e terminou na quarta posição com o tempo de 48.37, ficando colado no norte-americano Caleb Dean, que fechou o pódio em terceiro lugar com 48.22.

Com este triunfo, o atleta paulista de 26 anos mantém sua invencibilidade na temporada de 2026 e se consolida no topo da modalidade. Ele é o atual líder do Ranking Mundial da World Athletics e o primeiro colocado isolado na classificação geral da corrida pelo troféu da Diamond League nos 400m com barreiras, somando 16 pontos contra 14 de Warholm.

Em entrevista após a prova, Alison comentou sobre o peso do resultado e a rivalidade na pista: “É bom sair de cada corrida com uma vitória, não importa quem esteja na disputa. Isso é bom para a nossa autoconfiança, dá um ânimo extra”. O barreirista também ressaltou que a agressividade de Warholm o obriga a ser cada vez mais rápido e que está aprendendo a alcançá-lo, além de disputar diretamente com Rai Benjamin, o que traz mais emoção à prova.

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Deixando claro que não é o tipo de atleta que se contenta com o segundo lugar, Piu revelou qual é o seu objetivo máximo no momento. “O mais importante para mim é continuar correndo rápido nesta temporada, me divertindo e aproveitando o momento. O recorde mundial é algo que estou buscando”, afirmou o brasileiro, mirando a cobiçada marca de 45.94 estabelecida por Warholm nos Jogos de Tóquio.

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