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Esporte

Neymar pode passar Rivaldo e tem disputa acirrada com Cristiano Ronaldo

Camisa 10 da seleção brasileira tem oito gols e três assistências em Copas do Mundo

Por Ígor Resende 10 jun 2026, 17h00 | Atualizado em 10 jun 2026, 17h36
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: Neymar of Brazil celebrates after the 4-1 win during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Brazil and South Korea at Stadium 974 on December 05, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)
NOSTALGIA Neymar em campo pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 (Justin Setterfield/Getty Images)
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Neymar pode passar Rivaldo e tem disputa acirrada com Cristiano Ronaldo Priorize VEJA no Google

Neymar pode passar jogadores históricos da seleção brasileira na lista de participações em gols na Copa do Mundo.

Até aqui, o camisa 10 registra oito gols e três assistências. Desses 11, cinco foram em 2014, três em 2018 e três em 2022.

Caso mantenha a média em 2026, Neymar passaria Jairzinho (11), Rivaldo (12) e Ademir Menezes (13). Já Pelé (21) e Ronaldo (18) lideram isolados.

Siga

Neymar x brasileiros em Copas do Mundo

Pelé – 21 (12 gols e 9 assistências)
Ronaldo -18 (15 gols e 3 assistências)

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Ademir Menezes – 13 (9 gols e 4 assistências)
Rivaldo – 12 (8 gols e 4 assistências)
Jairzinho – 11 (9 gols e 2 assistências)
Neymar – 11 (8 gols e 3 assistências)

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Na comparação com outros craques estrangeiros que também vão disputar o Mundial neste ano, Neymar supera Cristiano Ronaldo, mas perde para Messi e Mbappé.

Enquanto o brasileiro chega para a sua quarta Copa do Mundo, o argentino e o português vão para a sexta e o francês para a terceira.

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Messi, Neymar e Mbappe no PSG: o argentino e o brasileiro devem se despedir do clube francês -
Messi, Neymar e Mbappe no PSG (Matthias Hangst/Getty Images)

Neymar x estrangeiros da Copa de 2026

Messi – 21 (13 gols e 8 assistências)
Mbappé -14 (12 gols e 2 assistências)

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Neymar – 11 (8 gols e 3 assistências)
Cristiano Ronaldo -10 (8 gols e 2 assistências)

Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
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Seleção Brasileira de Futebol
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