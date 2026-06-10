Neymar pode passar Rivaldo e tem disputa acirrada com Cristiano Ronaldo
Camisa 10 da seleção brasileira tem oito gols e três assistências em Copas do Mundo
Neymar pode passar jogadores históricos da seleção brasileira na lista de participações em gols na Copa do Mundo.
Até aqui, o camisa 10 registra oito gols e três assistências. Desses 11, cinco foram em 2014, três em 2018 e três em 2022.
Caso mantenha a média em 2026, Neymar passaria Jairzinho (11), Rivaldo (12) e Ademir Menezes (13). Já Pelé (21) e Ronaldo (18) lideram isolados.
Neymar x brasileiros em Copas do Mundo
Pelé – 21 (12 gols e 9 assistências)
Ronaldo -18 (15 gols e 3 assistências)
Ademir Menezes – 13 (9 gols e 4 assistências)
Rivaldo – 12 (8 gols e 4 assistências)
Jairzinho – 11 (9 gols e 2 assistências)
Neymar – 11 (8 gols e 3 assistências)
Na comparação com outros craques estrangeiros que também vão disputar o Mundial neste ano, Neymar supera Cristiano Ronaldo, mas perde para Messi e Mbappé.
Enquanto o brasileiro chega para a sua quarta Copa do Mundo, o argentino e o português vão para a sexta e o francês para a terceira.
Neymar x estrangeiros da Copa de 2026
Messi – 21 (13 gols e 8 assistências)
Mbappé -14 (12 gols e 2 assistências)
Neymar – 11 (8 gols e 3 assistências)
Cristiano Ronaldo -10 (8 gols e 2 assistências)