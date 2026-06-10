Neymar pode passar Rivaldo e tem disputa acirrada com Cristiano Ronaldo

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Neymar, com 11 participações em gols (8 gols e 3 assistências) em Copas, pode superar ídolos brasileiros como Rivaldo e Jairzinho se mantiver seu desempenho em 2026. O craque, que vai para sua quarta Copa, está à frente de Cristiano Ronaldo, mas atrás de Messi e Mbappé em número de participações em gols em Mundiais.

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Neymar pode passar jogadores históricos da seleção brasileira na lista de participações em gols na Copa do Mundo.

Até aqui, o camisa 10 registra oito gols e três assistências. Desses 11, cinco foram em 2014, três em 2018 e três em 2022.

Caso mantenha a média em 2026, Neymar passaria Jairzinho (11), Rivaldo (12) e Ademir Menezes (13). Já Pelé (21) e Ronaldo (18) lideram isolados.

Neymar x brasileiros em Copas do Mundo

Pelé – 21 (12 gols e 9 assistências)

Ronaldo -18 (15 gols e 3 assistências)

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Ademir Menezes – 13 (9 gols e 4 assistências)

Rivaldo – 12 (8 gols e 4 assistências)

Jairzinho – 11 (9 gols e 2 assistências)

Neymar – 11 (8 gols e 3 assistências)

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Na comparação com outros craques estrangeiros que também vão disputar o Mundial neste ano, Neymar supera Cristiano Ronaldo, mas perde para Messi e Mbappé.

Enquanto o brasileiro chega para a sua quarta Copa do Mundo, o argentino e o português vão para a sexta e o francês para a terceira.

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Neymar x estrangeiros da Copa de 2026

Messi – 21 (13 gols e 8 assistências)

Mbappé -14 (12 gols e 2 assistências)

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Neymar – 11 (8 gols e 3 assistências)

Cristiano Ronaldo -10 (8 gols e 2 assistências)

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