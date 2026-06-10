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Esporte

Prefeitura do Rio bate martelo sobre Alzirão durante a Copa do Mundo

Após anúncio anterior do cancelamento da festa, organizadores se reuniram com autoridades municipais e de segurança

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h29
Torcedora assiste apreensiva à partida entre Brasil e Costa Rica em um telão no bairro de Alzirão, no Rio de Janeiro
 (Carl de Souza/AFP)
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Depois de um impasse que chegou a colocar em dúvida a realização do evento, os torcedores poderão voltar a acompanhar os jogos da seleção brasileira no Alzirão durante a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi selada nesta quarta-feira, 10, após um encontro entre a Prefeitura do Rio, forças de segurança e os responsáveis pela organização da festa.

A volta da festa recoloca no calendário da cidade um dos mais conhecidos redutos de torcedores do país. A concentração na Tijuca, que ao longo dos anos se consolidou como símbolo da paixão carioca pelo futebol, não ocorreu na última Copa, interrompendo uma longa sequência de edições. Para 2026, a expectativa é de que o espaço volte a reunir milhares de pessoas para assistir às partidas e participar de atrações musicais gratuitas ao longo da competição.

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