Prefeitura do Rio bate martelo sobre Alzirão durante a Copa do Mundo

Depois de um impasse que chegou a colocar em dúvida a realização do evento, os torcedores poderão voltar a acompanhar os jogos da seleção brasileira no Alzirão durante a Copa do Mundo de 2026. A decisão foi selada nesta quarta-feira, 10, após um encontro entre a Prefeitura do Rio, forças de segurança e os responsáveis pela organização da festa.

A volta da festa recoloca no calendário da cidade um dos mais conhecidos redutos de torcedores do país. A concentração na Tijuca, que ao longo dos anos se consolidou como símbolo da paixão carioca pelo futebol, não ocorreu na última Copa, interrompendo uma longa sequência de edições. Para 2026, a expectativa é de que o espaço volte a reunir milhares de pessoas para assistir às partidas e participar de atrações musicais gratuitas ao longo da competição.