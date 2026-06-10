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Esporte

FIA recalcula a rota: F1 terá reequilíbrio nos motores para 2027 e 2028

O objetivo da entidade é muito claro: corrigir a dinâmica de corrida e devolver aos pilotos a capacidade de acelerar fundo

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h11 | Atualizado em 11 jun 2026, 11h27
Foto de dois carros no GP do Japão, na Fórmula 1 de 2026.
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, da equipe Audi F1, no Grande Prêmio do Japão - (Gongora/NurPhoto/Getty Images)
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A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou um pacote de mudanças no regulamento técnico, esportivo e financeiro das unidades de potência da Fórmula 1 para as temporadas de 2027 e 2028. O objetivo da entidade é muito claro: corrigir a dinâmica de corrida e devolver aos pilotos a capacidade de acelerar fundo, após os problemas de gerenciamento extremo de energia identificados com a introdução dos novos motores em 2026.

Desde que o novo regulamento de motores estreou este ano, com uma divisão de potência quase igualitária de 53/47 entre o motor de combustão interna (ICE) e a energia elétrica, o esporte se deparou com um obstáculo prático na pista.

O diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, reconheceu que a distribuição original causava um esgotamento muito rápido da bateria nas retas. Isso forçou os pilotos a adotarem táticas extremas e defensivas de economia de energia, principalmente a prática do “lift and coast” — quando o piloto tira o pé do acelerador no meio da reta, muito antes do ponto de frenagem, apenas para regenerar energia para a volta seguinte.

Nomes de peso como Max Verstappen e Carlos Sainz vinham criticando abertamente o formato. Os pilotos alertaram que a pilotagem havia se transformado em uma contabilidade exaustiva de bateria, prejudicando o ritmo de classificação, as disputas roda a roda e resultando em dinâmicas consideradas artificiais. Para evitar que o esporte perdesse seu apelo, a FIA, juntamente com a Fórmula One Management (FOM), equipes e montadoras, fechou um acordo para ajustar a rota.

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O que muda na prática?

Para não invalidar os investimentos já feitos pelas montadoras e evitar uma revolução drástica do dia para a noite, a FIA optou por um “refinamento evolutivo” escalonado em duas etapas:

2027: O Ano de Transição (Proporção 58/42) – No primeiro ano da mudança, a F1 começará a reduzir a dependência elétrica.

* Mais motor a combustão: A potência do motor a combustão passará de 400 kW para 420 kW, impulsionada por um aumento de 5% no fluxo de combustível permitido.

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* Menos motor elétrico: A potência máxima de saída do motor elétrico (MGU-K) cairá de 350 kW para 300 kW.

* Ultrapassagens preservadas: Para garantir as disputas, o “Modo de Ultrapassagem” será mantido intacto em 350 kW, dando potência extra momentânea a quem ataca.

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* Recuperação aprimorada: O teto de recuperação de energia térmica e cinética (harvesting) subirá para 375 kW, otimizando a recarga.

2028: A Consolidação da Meta (Proporção 60/40) – No ano seguinte, a F1 atingirá sua meta de longo prazo de uma divisão 60/40 a favor da combustão.

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* Avanço na Combustão: O limite de potência do ICE dará um novo salto para 450 kW.

* Maior Fluxo de Combustível: Para extrair essa potência, o limite do fluxo de combustível subirá 13% (em relação a 2026). Adiar essa etapa agressiva para 2028 foi uma decisão estratégica para dar às equipes tempo de projetar novos chassis, já que os carros precisarão acomodar tanques de combustível maiores.

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* Recuperação Máxima: O teto de regeneração de energia subirá novamente, batendo a casa dos 400 kW.

O que isso significa para o esporte?

Para o fã da Fórmula 1, as alterações significam que a categoria manterá sua filosofia híbrida, porém com uma fundação muito mais estável. Ao entregar gradualmente mais fôlego ao motor a combustão e alterar as regras de fluxo de combustível, a FIA garante que as baterias não irão “morrer” prematuramente no meio de disputas em alta velocidade. O resultado esperado na pista é o retorno de classificações guiadas com o “pé embaixo” o tempo todo e corridas onde os pilotos possam atacar livremente, sem se preocuparem excessivamente em salvar energia.

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