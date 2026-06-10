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Esporte

Mboko se lesiona em partida e gera dúvida sobre participação em torneio com Serena Williams

Lesão aconteceu durante uma partida simples e pode tirar tenista de partida em duplas com lenda do esporte

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h30
Uma tenista negra sentada na grama verde, com boné branco e roupa listrada, parece exausta. Um homem branco agachado, de jaqueta preta e calça bege, a observa. Outra tenista branca, de vestido azul e tatuagens na perna, também agachada, a olha com preocupação
Lesão aconteceu durante o segundo set (Paul Harding/Getty Images)
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Mboko se lesiona em partida e gera dúvida sobre participação em torneio com Serena Williams Priorize VEJA no Google

A tenista canadense Victoria Mboko sofreu uma lesão no joelho esquerdo e foi forçada a abandonar a partida das oitavas de final do torneio de simples em Queen’s, em Londres, nesta quarta-feira, 10. O acidente coloca em risco sua continuidade na chave de duplas ao lado de Serena Williams.

O acidente aconteceu após a canadense perder o primeiro set por 6 a 2 para a tcheca Karolina Pliskova (atual 106ª do ranking mundial). Mboko vencia o segundo set quando escorreu na quadra, levou a mão ao joelho esquerdo e permaneceu caída por alguns segundos. Ao se levantar, a lesão ficou clara e ela percebeu que não conseguiria continuar e desistiu da partida.

A tenista 9ª colocada no ranking da WTA é parceira dos torneios em dupla de Serena Williams, que retornou às quadras quatro anos após anunciar sua aposentadoria. As duas haviam vencido suas partidas de estreia, mas a lesão de Mboko gera receio sobre sua participação no torneio. Elas já tem um confronto marcado com a dupla formada pela canadense Leylah Fernandez e a alemã Laura Siegemund.

(com AFP)

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