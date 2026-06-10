Mboko se lesiona em partida e gera dúvida sobre participação em torneio com Serena Williams

A tenista canadense Victoria Mboko sofreu uma lesão no joelho esquerdo e foi forçada a abandonar a partida das oitavas de final do torneio de simples em Queen’s, em Londres, nesta quarta-feira, 10. O acidente coloca em risco sua continuidade na chave de duplas ao lado de Serena Williams.

O acidente aconteceu após a canadense perder o primeiro set por 6 a 2 para a tcheca Karolina Pliskova (atual 106ª do ranking mundial). Mboko vencia o segundo set quando escorreu na quadra, levou a mão ao joelho esquerdo e permaneceu caída por alguns segundos. Ao se levantar, a lesão ficou clara e ela percebeu que não conseguiria continuar e desistiu da partida.

A tenista 9ª colocada no ranking da WTA é parceira dos torneios em dupla de Serena Williams, que retornou às quadras quatro anos após anunciar sua aposentadoria. As duas haviam vencido suas partidas de estreia, mas a lesão de Mboko gera receio sobre sua participação no torneio. Elas já tem um confronto marcado com a dupla formada pela canadense Leylah Fernandez e a alemã Laura Siegemund.

(com AFP)