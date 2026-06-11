A dor de cabeça criada pelos Estados Unidos na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira, 11, sedeada pelos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio está envolvido em diversas polêmicas por conta da política imigratória norte-americana, que contém a maior quantidade de jogos. Antes mesmo do início das partidas, membros da FIFA, delegações e familiares estão tendo problemas ao entrar no país.

Ao chegar nos Estados Unidos, o time senegalês foi submetido a uma inspeção detalhada ainda na pista. Toda a equipe da Seleção foi revistada e passou por detectores de metal. Assim como eles, o Uzbequistão passou pelo mesmo tipo de procedimento. Outra federação que teve problemas foi o Iraque. O atleta Aymen Hussein foi confundido pelas autoridades por outro cidadão iraniano. Até o imbróglio ser resolvido, o jogador foi interrogado por sete horas.

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Um dos casos que mais repercutiu na mídia internacional foi o visto negado do árbitro Omar Artan. O juiz apitou em jogos do Campeonato Africano das Nações, a final da Champions League do continente e eleito pela Confederação Africana de Futebol (CAF) como o melhor árbitro. “É também uma infelicidade o que aconteceu com o árbitro da Somália, mas não temos controle sobre tudo. Tentamos, conversamos e discutimos, mas às vezes é bom também se acalmar e relaxar. Estamos trabalhando em tudo, tentando resolver todas as questões”, disse o presidente da FIFA Gianni Infantino.

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O Irã é provavelmente a seleção que está com mais problemas com os Estados Unidos – por motivos óbvios. A equipe está treinando em Tijuana, no México, na fronteira com a Califórnia por conta dos conflitos políticos com o país norte-americano. Após o fim dos jogos, eles terão que sair imediatamente dos EUA e retornar a ‘base’.

Outra questão é que as famílias dos jogadores vêm enfrentando dificuldades de conseguir o visto para entrar no país. Leo Pereira, zagueiro da Seleção Brasileira, não vai ter a companhia de alguns familiares. “O pai das crianças não tem ninguém que tenha visto. A avó não tem, a irmã não tem, a babá a gente tentou tirar 8 vezes, então não tem ninguém para levar as criança”, disse Tainá Militão, ex-mulher do jogador e mãe dos filhos. E até caso de racismo já foi comentado nesta pré-Copa. A bola nem começou a rolar, e o cartão amarelo está erguido como sinal de atenção.

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