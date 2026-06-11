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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 11 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

A Copa do Mundo de 2026 começa hoje com México x África do Sul; Coréia do Sul e Tchéquia se enfrentam no fim do dia. Saiba como assistir ao vivo aos jogos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 11 jun 2026, 18h07
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Taça da Copa do Mundo e a bola oficial qdo torneio  (ADIDAS/EFE)
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Jogos de hoje, quinta, 11 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A espera de quatro anos finalmente chega ao fim! A maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções e três países-sede, começa hoje, e a partida de abertura coloca um dos anfitriões em campo. Nesta quinta-feira, 11 de junho, o México enfrenta a África do Sul no lendário Estádio Azteca, na Cidade do México, dando o pontapé inicial a mais de um mês de competição intensa. O jogo, válido pelo Grupo A, promete uma cerimônia de abertura vibrante e um confronto que já movimenta as expectativas dos torcedores ao redor do globo. A bola rola às 16h (horário de Brasília), com ampla cobertura de canais.

A jornada de futebol desta quinta-feira não para na América do Norte. Mais tarde, às 23h, a bola rola em Guadalajara para o outro confronto do Grupo A, entre Coreia do Sul e Tchéquia, completando a primeira rodada da chave. Enquanto os campeonatos nacionais no Brasil, como o Brasileirão, fazem uma merecida pausa para o Mundial, os olhos do planeta se voltam inteiramente para o torneio da Fifa.

Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 11 de junho de 2026, com horários e canais:

Siga

Copa do Mundo 2026

  • 16h – México x África do Sul – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, Globoplay e CazéTV (Youtube, Prime Video e Disney+)
  • 23h – Coreia do Sul x Tchéquia – CazéTV (Youtube, Prime Video e Disney+)
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