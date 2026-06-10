O desabafo sincero de Marta após derrota do Brasil para os Estados Unidos

A craque Marta desabafou sobre a arbitragem após a derrota da seleção brasileira feminina para os Estados Unidos por 1 a 0 em amistoso disputado em Fortaleza nesta terça-feira, 9. Na saída do campo, a atacante lamentou a atuação da árbitra espanhola Paola Cebollada Lopez. “Ela pegou e queria ser o espetáculo, tipo assim, a principal figura do espetáculo. Uma galera dessa veio assistir o jogo para ela fazer uma palhaçada dessa. Sinto muito, desculpa, mas esse tipo de arbitragem não pode acontecer, principalmente em um jogo entre Brasil e Estados Unidos”, disse a jogadora.

Marta chegou a discutir com as adversárias em campo. Nos acréscimos, Bia Zaneratto e Tarciane foram expulsas. Depois do apito final, Ludmila e Kerolin também receberam cartão vermelho por reclamação. Por todas essas decisões, Angelina, capitã do Brasil, também saiu de campo. A jogadora reclamou da ausência de checagem do VAR em algumas jogadas e da atitude de algumas atletas da seleção americana.

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