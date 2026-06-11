A trajetória que fez de Shakira a voz da Copa do Mundo

Uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, 11, na Cidade do México, Shakira reforça um vínculo raro com o maior evento do futebol mundial. Ela dividirá o palco com o cantor Burna Boy para apresentar Dai Dai, música oficial desta edição da Copa. A escolha parece natural. Afinal, poucas artistas construíram uma relação tão duradoura com os Mundiais quanto a colombiana.

Quantas músicas da Copa do Mundo Shakira já interpretou?

A colombiana participou de três grandes sucessos do Mundial da Fifa, tornando-se uma das artistas mais recorrentes na história moderna da competição. Em 2010, ela se tornou a voz da Copa da África do Sul com o fenômeno Waka Waka, canção que atravessou gerações e segue associada ao torneio até hoje. O sucesso foi tão grande que a música se tornou uma referência para todas as trilhas que vieram depois, sendo considerada até hoje o maior hit da história dos Mundiais.

Em 2014, no Brasil, Shakira voltou aos holofotes com La La La, que, embora não fosse a música oficial do torneio, acabou se tornando uma das marcas daquela edição. Agora, em 2026, ela retorna com Dai Dai, gravada ao lado de Burna Boy, reforçando um protagonismo que nenhum outro artista conseguiu manter por tanto tempo dentro do universo da Copa

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Além da abertura no México, Shakira também foi anunciada entre as atrações do primeiro show do intervalo de uma final de Copa do Mundo, marcado para julho, nos Estados Unidos. Mais de 15 anos após transformar Waka Waka em um fenômeno global, ela segue ocupando um lugar que poucos artistas conseguiram alcançar: o de trilha sonora oficial das memórias do futebol.

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Quem vai se apresentar na abertura da Copa do Mundo de 2026?

Como a competição será disputada em três países-sede, a Fifa preparou cerimônias especiais em México, Estados Unidos e Canadá. A primeira acontece na Cidade do México, antes da estreia dos anfitriões diante da África do Sul. Além de Shakira e Burna Boy, o evento contará com apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

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Nos Estados Unidos, os shows estão programados para a sexta-feira, 18, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai. O palco reunirá Anitta, Future, Katy Perry, Lisa, Rema e Tyla. Já no Canadá, antes do confronto entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, as atrações serão Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream e William Prince.