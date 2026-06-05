Confirmada para a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, na Cidade do México, Shakira explicou o significado de Dai Dai, música oficial do Mundial, e destacou que a faixa nasceu como uma espécie de grito de incentivo e superação, com uma mensagem ligada à ideia de seguir em frente mesmo diante de desafios.

O que significa a música da Copa do Mundo?

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Segundo a cantora, o título vem de uma expressão de origem italiana usada como motivação, equivalente a um “vamos, vamos”, muito presente no ambiente esportivo. A colombiana também afirmou que a canção reflete experiências pessoais recentes e funciona como um símbolo de virada e fortalecimento após momentos difíceis, como a separação turbulenta do ex-jogador Gerard Piqué, que incluiu rumores de traição e longo processo judicial na Espanha.

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“Eu sempre achei que era mais frágil ou mais fraca do que a vida provou que eu sou”, afirmou a cantora, dizendo que a música funciona como um “hino da virada” para mulheres. “Por trás de cada experiência na vida, há sempre uma lição, e temos que ser gratos por todas elas, até mesmo pelas pessoas que te deixam cicatrizes, porque elas simplesmente nos tornam melhores”, concluiu a cantora.

A música, lançada em parceria com Burna Boy, mistura ritmos latinos e africanos e integra o projeto musical oficial do Mundial, que será disputado em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. A dupla foi confirmada na cerimônia de abertura em uma publicação da Fifa, nesta quinta-feira, 4.