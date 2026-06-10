A um dia da abertura, quais jogos da Copa do Mundo têm menos ingressos vendidos?

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Na véspera da Copa do Mundo 2026, muitos ingressos ainda estão disponíveis, especialmente para jogos do Irã. A diferença colossal nos números revela a influência da geopolítica: as três partidas com menos vendas são da seleção iraniana, em meio a tensões com os EUA, anfitrião. A revogação de cotas para torcedores iranianos agrava a situação, destacando o impacto fora de campo no esporte.

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Na véspera da abertura da Copa do Mundo 2026, muitos jogos da competição ainda tem ingressos disponíveis para venda. E a diferença considerável dos números dos primeiros jogos dessa lista negativa, escancara a realidade do Mundial entrelaçado na geopolítica internacional. Isso porque, as três partidas com menos ingressos vendidos são do Irã, adversário de guerra dos Estados Unidos, país onde acontecem os jogos.

O site ticketdata, plataforma de dados em tempo real de venda de ingressos, indica os jogos com mais ingressos disponíveis em sites de revenda, ou seja, que têm menos torcedores que irão aos estádios.

Em primeiro lugar, está a partida entre Irã e Nova Zelândia, no dia 15 de junho, no estádio de Los Angeles, com 3.454 ingressos disponíveis para compra (de acordo com dados desta quarta, 10 de junho)

Na sequência, aparece o confronto do país asiático com o Egito, no estádio de Seattle, no dia 26 de junho, com 3.420 ingressos disponíveis.

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Em terceiro lugar, está o jogo entre Irã e Bélgica, também no estádio de Los Angeles, no dia 21 de junho, com 3.031 ingressos disponíveis.

Completam o top 5, o confronto entre Cabo Verde e Arábia Saudita válido pelo grupo H e o jogo 85, que se refere a um jogo de 16 avos de final entre o 1º colocado do grupo B e o terceiro colocado dos grupos E, F, G, I ou J. Mas chama a atenção a diferença dos números de ingressos disponíveis para estas partidas, comparadas com os jogos do Irã.

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Para o jogo na quarta colocação, são 909 ingressos ainda disponíveis para a venda e para o jogo do mata-mata são 728 ingressos. São mais de 2.000 bilhetes de diferença para as partidas do Irã.

Parte da disparidade se explica pela revogação da cota de ingressos destinados aos torcedores iranianos denunciada pela Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) nesta terça, 9. Segundo a entidade, o governo dos Estados Unidos revogou a cota de 8% reservada para torcedores do país em campo no Mundial tornando a própria FFIRI incapaz de fornecer ingressos aos seus torcedores. Cidadãos iranianos ainda são proibidos de entrar no país, por estarem em uma lista de veto total de viagens do governo americano.

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Apesar de serem exceções por conta da Copa do Mundo, jogadores e a comissão técnica da seleção do país entrarão nos EUA apenas na véspera dos seus jogos, todos realizados em solo americano. A delegação inicialmente ficaria em um centro de treinamento em Atlanta, mas trocou a base para o México.

Confira os jogos com menos ingressos vendidos:

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Nova Zelândia x Irã (15/06 – Los Angeles, EUA) – 3.454 ingressos disponíveis Egito x Irã (26/06 – Seattle, EUA) – 3.420 Bélgica x Irã (21/06 – Los Angeles, EUA) – 3.031 Cabo Verde x Arábia Saudita (26/06 – Houston, EUA) – 909 Jogo 85 (02/07 – Vancouver, Canadá) – 728 Argélia x Áustria (27/06 – Kansas City, EUA) – 641 Uzbequistão x RD Congo (27/06 – Atlanta, EUA) – 619 Jogo 82 (01/07 – Seattle, EUA) – 578 Bósnia e Herzegovina x Catar (24/06 – Seattle, EUA) – 538 Curaçao x Costa do Marfim (25/06 – Filadélfia, EUA) – 528 Semifinal (14/07 – Dallas, EUA) – 506 Iraque x Noruega (16/06 – Boston, EUA) – 413 Tchéquia x África do Sul (18/06 – Atlanta, EUA) – 387 Jogo 81 (01/07 – São Francisco, EUA) – 379 Canadá x Suíça (24/06 – Vancouver, Canadá) – 376 Escócia x Marrocos (19/06 – Boston, EUA) – 337 Jordânia x Argélia (22/06 – São Francisco, EUA) – 328 Noruega x Senegal (22/06 – Nova York, EUA) – 309 Jogo 74 (29/06 – Boston, EUA) – 300 Paraguai x Austrália (25/06 – São Francisco, EUA) – 289