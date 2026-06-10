🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

A um dia da abertura, quais jogos da Copa do Mundo têm menos ingressos vendidos?

Os três confrontos da fase de grupo do Irã tem mais de 3.000 ingressos ainda disponíveis para compra

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 20h22
Assentos vermelhos vazios de um estádio de futebol, com o sol brilhando no céu azul claro. As arquibancadas superiores exibem banners azuis com Kansas City e FIFA World Cup 2026
NA ESPERA - Estádio de Kansas receberá seis jogos da Copa do Mundo 2026 (Jay Biggerstaff/Getty Images)
Continua após publicidade
A um dia da abertura, quais jogos da Copa do Mundo têm menos ingressos vendidos? Priorize VEJA no Google

Na véspera da abertura da Copa do Mundo 2026, muitos jogos da competição ainda tem ingressos disponíveis para venda. E a diferença considerável dos números dos primeiros jogos dessa lista negativa, escancara a realidade do Mundial entrelaçado na geopolítica internacional. Isso porque, as três partidas com menos ingressos vendidos são do Irã, adversário de guerra dos Estados Unidos, país onde acontecem os jogos. 

O site ticketdata, plataforma de dados em tempo real de venda de ingressos, indica os jogos com mais ingressos disponíveis em sites de revenda, ou seja, que têm menos torcedores que irão aos estádios.

Em primeiro lugar, está a partida entre Irã e Nova Zelândia, no dia 15 de junho, no estádio de Los Angeles, com 3.454 ingressos disponíveis para compra (de acordo com dados desta quarta, 10 de junho)

Siga

Na sequência, aparece o confronto do país asiático com o Egito, no estádio de Seattle, no dia 26 de junho, com 3.420 ingressos disponíveis.

Continua após a publicidade

Em terceiro lugar, está o jogo entre Irã e Bélgica, também no estádio de Los Angeles, no dia 21 de junho, com 3.031 ingressos disponíveis. 

Completam o top 5, o confronto entre Cabo Verde e Arábia Saudita válido pelo grupo H e o jogo 85, que se refere a um jogo de 16 avos de final entre o 1º colocado do grupo B e o terceiro colocado dos grupos E, F, G, I ou J. Mas chama a atenção a diferença dos números de ingressos disponíveis para estas partidas, comparadas com os jogos do Irã. 

Continua após a publicidade

Para o jogo na quarta colocação, são 909 ingressos ainda disponíveis para a venda e para o jogo do mata-mata são 728 ingressos. São mais de 2.000 bilhetes de diferença para as partidas do Irã.

Parte da disparidade se explica pela revogação da cota de ingressos destinados aos torcedores iranianos denunciada pela Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) nesta terça, 9. Segundo a entidade, o governo dos Estados Unidos revogou a cota de 8% reservada para torcedores do país em campo no Mundial tornando a própria FFIRI incapaz de fornecer ingressos aos seus torcedores. Cidadãos iranianos ainda são proibidos de entrar no país, por estarem em uma lista de veto total de viagens do governo americano.

Continua após a publicidade

Apesar de serem exceções por conta da Copa do Mundo, jogadores e a comissão técnica da seleção do país entrarão nos EUA apenas na véspera dos seus jogos, todos realizados em solo americano. A delegação inicialmente ficaria em um centro de treinamento em Atlanta, mas trocou a base para o México.

Confira os jogos com menos ingressos vendidos:

Continua após a publicidade
  1. Nova Zelândia x Irã (15/06 – Los Angeles, EUA) – 3.454 ingressos disponíveis
  2. Egito x Irã (26/06 – Seattle, EUA) – 3.420
  3. Bélgica x Irã (21/06 – Los Angeles, EUA) – 3.031
  4. Cabo Verde x Arábia Saudita (26/06 – Houston, EUA) – 909
  5. Jogo 85 (02/07 – Vancouver, Canadá) – 728
  6. Argélia x Áustria (27/06 – Kansas City, EUA) – 641
  7. Uzbequistão x RD Congo (27/06 – Atlanta, EUA) – 619
  8. Jogo 82 (01/07 – Seattle, EUA) – 578
  9. Bósnia e Herzegovina x Catar (24/06 – Seattle, EUA) – 538
  10. Curaçao x Costa do Marfim (25/06 – Filadélfia, EUA) – 528
  11. Semifinal (14/07 – Dallas, EUA) – 506
  12. Iraque x Noruega (16/06 – Boston, EUA) – 413
  13. Tchéquia x África do Sul (18/06 – Atlanta, EUA) – 387
  14. Jogo 81 (01/07 – São Francisco, EUA) – 379
  15. Canadá x Suíça (24/06 – Vancouver, Canadá) – 376
  16. Escócia x Marrocos (19/06 – Boston, EUA) – 337
  17. Jordânia x Argélia (22/06 – São Francisco, EUA) – 328
  18. Noruega x Senegal (22/06 – Nova York, EUA) – 309
  19. Jogo 74 (29/06 – Boston, EUA) – 300
  20. Paraguai x Austrália (25/06 – São Francisco, EUA) – 289
Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Donald Trump
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).