🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Abertura da Copa do Mundo hoje: horário e onde assistir

Cerimônia de hoje, 11, acontece no Estádio Azteca, no México. Saiba detalhes e como assistir à transmissão do evento ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 08h44 | Atualizado em 11 jun 2026, 14h19
MEXICO CITY, MEXICO - APRIL 21: FIFA World Cup Trophy is displayed on a plinth at Azteca Stadium on April 21, 2024 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
Taça da Copa do Mundo no Estádio Azteca, no México (Manuel Velasquez - FIFA/FIFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Abertura da Copa do Mundo hoje: horário e onde assistir Priorize VEJA no Google

Acabou a espera, nesta quinta-feira, 11 de junho, começa a Copa do Mundo 2026. A cerimônia de abertura do torneio vai acontecer 1 hora e meia antes da primeira partida, ou seja, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Azteca, no México.

Como o Mundial vai acontecer em três países (México, Estados Unidos e Canadá), serão realizadas três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A partida inaugural será entre México e África do Sul, pelo Grupo A, às 16h (horário de Brasília).

Entre os artistas anunciados para a abertura estão Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. A apresentação deve misturar música pop, ritmos latinos, sonoridades africanas e elementos tradicionais mexicanos. A cantora colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy vão apresentar a música “Dai Dai”, tema oficial do torneio. 

Siga

O México vai se tornar o primeiro país a receber jogos em três edições de Copa do Mundo, depois de sediar os Mundiais de 1970 e 1986. A estreia contra a África do Sul também reedita o confronto de abertura da Copa de 2010, quando as seleções empataram por 1 a 1 em Joanesburgo.

Continua após a publicidade

Depois da cerimônia do México, as cerimônias de abertura nos Estados Unidos e no Canadá estão programadas para esta sexta-feira, 12.

Onde assistir a abertura da Copa do Mundo 2026?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no Estádio Azteca, no México, vai acontecer nesta quinta, 11, às 14h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SBT, do SporTV, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV (no Youtube, na Prime Video e no Disney+).

Continua após a publicidade

Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).