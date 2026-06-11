Abertura da Copa do Mundo hoje: horário e onde assistir

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A Copa do Mundo 2026 começa nesta quinta, 11 de junho, com a primeira das três cerimônias de abertura no Estádio Azteca, México. Artistas como Shakira e Burna Boy prometem um espetáculo global. Descubra os detalhes, horários e onde assistir ao pontapé inicial deste torneio histórico.

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Acabou a espera, nesta quinta-feira, 11 de junho, começa a Copa do Mundo 2026. A cerimônia de abertura do torneio vai acontecer 1 hora e meia antes da primeira partida, ou seja, às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Azteca, no México.

Como o Mundial vai acontecer em três países (México, Estados Unidos e Canadá), serão realizadas três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A partida inaugural será entre México e África do Sul, pelo Grupo A, às 16h (horário de Brasília).

Entre os artistas anunciados para a abertura estão Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla. A apresentação deve misturar música pop, ritmos latinos, sonoridades africanas e elementos tradicionais mexicanos. A cantora colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy vão apresentar a música “Dai Dai”, tema oficial do torneio.

O México vai se tornar o primeiro país a receber jogos em três edições de Copa do Mundo, depois de sediar os Mundiais de 1970 e 1986. A estreia contra a África do Sul também reedita o confronto de abertura da Copa de 2010, quando as seleções empataram por 1 a 1 em Joanesburgo.

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Depois da cerimônia do México, as cerimônias de abertura nos Estados Unidos e no Canadá estão programadas para esta sexta-feira, 12.

Onde assistir a abertura da Copa do Mundo 2026?

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026 no Estádio Azteca, no México, vai acontecer nesta quinta, 11, às 14h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SBT, do SporTV, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV (no Youtube, na Prime Video e no Disney+).

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