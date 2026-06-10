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Esporte

Ancelotti ganha surpresa em festa de aniversário na seleção

Técnico da Seleção Brasileira completou 67 anos nesta quarta-feira, 10

Por Giovanna Fraguito 10 jun 2026, 18h07 | Atualizado em 10 jun 2026, 19h32
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti (Reprodução/Instagram)
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Ancelotti ganha surpresa em festa de aniversário na seleção Priorize VEJA no Google

Carlo Ancelotti foi recebido com surpresas nesta quarta-feira, 10, no treino da seleção brasileira, em comemoração aos seus 67 anos. Nas redes sociais, Chloe Barrena, de 29 anos, enteada do italiano, mostrou o parabéns animado, com direito a um bolinho preparado para o treinador. “Parabéns para o meu cara favorito”, escreveu Chloe, que acompanha a família em meio ao preparo para o mundial. A festinha aconteceu durante a concentração nos Estados Unidos, onde o time se prepara para a estreia na Copa do Mundo de 2026.

Antes do treino, o técnico também passou pelo famoso “corredor polonês” de jogadores, uma brincadeira tradicional no futebol em dias de aniversário dos jogadores. “Aliviaram. Ninguém tocou nele”, disse Raphinha, aos risos, durante a coletiva.

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