Filhos de Gugu viajam com mãe em cruzeiro sem esquecer briga pela herança

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto não se entendem nos tribunais quanto à herança deixada por Gugu Liberato, os filhos do apresentador deram uma trégua no conflito com a mãe, Rose Miriam. João Augusto, 21 anos, e as irmãs Marina e Sofia, ambas com 19, estão curtindo um cruzeiro em Bahamas, no Caribe, com a mãe. “Viagem em família”, escreveu o jovem em uma rede social. O assunto “herança”, entretanto, não foi esquecido. Num dos comentários, Sofia disse: “Mãe, te amo muito. Não se preocupe com essas coisas de processo. Nós sabemos toda a verdade e quem é a nossa verdadeira família. Você é uma mãe maravilhosa e que sempre fez tudo para proteger seus filhos”.

Leia também: A decisão do STJ contra mãe dos filhos de Gugu

A mensagem de Rose Miriam a filho com Gugu

Amigo pessoal de Gugu revela como era relação com Rose Miriam

Advogado de filhas do Gugu diz quem teria ‘plantado’ suposto namorado

Quem são os cinco sobrinhos de Gugu que vão herdar 250 milhões de reais

Advogados de herdeiros de Gugu admitem ‘bissexualidade’ do apresentador

Continua após a publicidade

Suposto namorado de Gugu fala sobre teste de DNA do apresentador

O que compõe o bilionário patrimônio de Gugu que divide herdeiros

Suposto namorado de Gugu fala sobre briga dos herdeiros

Os bastidores da tensa reunião entre os herdeiros de Gugu

A briga dos advogados de herdeiras de Gugu

Exclusivo: A briga do filho de Gugu com tio após velório do apresentador

Continua após a publicidade

STJ valida testamento de Gugu Liberato; filhas vão recorrer

O que diz humorista que imitava Gugu sobre briga de herdeiros

A contradição de Rose di Matteo, mãe dos filhos de Gugu

A diferença entre recados de herdeiros de Gugu em pleno Dia dos Pais

Publicidade

Siga