Exclusivo: Amigo pessoal de Gugu revela como era relação com Rose Miriam

Logo após o natal de 2019, no dia 26, Walter Wanderley, diretor e amigo pessoal de Gugu Liberato, registrou em cartório uma escritura pública de declaração (veja reprodução parcial abaixo), na qual afirma que conhecia o apresentador desde 1982. Em todo esse tempo que conviveram juntos, diz nunca ter visto ou ouvido dizer de um relacionamento de união estável ou convivência marital entre ele e Rose Miriam. A relação de amizade do diretor com Gugu foi tão intensa que tatuou a imagem do rosto dele em seu peito após saber da sua morte. Walter declara que “nos meados dos anos 2000, ouviu Gugu dizer que tinha vontade de ser pai, porém não gostaria de ter um relacionamento na forma tradicional como um casamento. Ele dizia que um homem deveria plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos”.

Segundo o relato que a coluna teve acesso ao pesquisar os registros de cartório, Gugu lhe perguntou se conhecia Rose, pois “achava que poderia ser uma excelente mãe para seus filhos”. Walter contou que acompanhou Gugu nos últimos 37 anos em trabalho, viagens e outros momentos, mas nunca viu a presença de Rose ou mesmo ouviu declarações de Gugu sobre ela em conversas mais íntimas, que remetessem a uma relação de marido e mulher. Em todas as casas de Gugu havia um quarto para cada filho, mas não havia um cômodo destinado a Rose. A ela foi destinada uma casa no Guarujá, litoral paulista, para onde ela viajava na companhia dos filhos. Gugu mantinha outra casa de veraneio na cidade, preocupado sempre em não caracterizar “qualquer forma de convivência”.

