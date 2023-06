Suposto namorado de Gugu fala sobre teste de DNA do apresentador

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Nesta quarta-feira, 21, os herdeiros de Gugu receberam a notícia da ação de investigação de paternidade pedida pelo comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, que se diz filho do apresentador. O chef Thiago Salvático, que pede na Justiça o reconhecimento de união estável com Gugu, recebeu a notícia com espanto. À coluna, Thiago, que vive na Alemanha, assim declarou: “Eu não desejaria a exumação do corpo de Gugu. Caso necessário o teste de DNA, que seja realizado por comparação com familiares, cuja decisão caberá aos familiares de sangue, ou seja, João, Sofia, Marina, Aparecida, Amândio ou Maria do Céu”.

