A reação dos filhos de Gugu sobre pedido de teste de DNA

O advogado Nelson Wilians, que representa as filhas de Gugu, Sofia e Marina, informou que ainda está se inteirando sobre a ação de investigação de paternidade pedida pelo comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, que se diz filho do apresentador. “A princípio não há motivo de suas clientes se recusarem a colaborar com um pedido de realização de exame de DNA, caso seja pertinente perante a lei”, diz Nelson.

Nesta quarta-feira, 21, durante audiência para decidir se Rose Mirian teve união estável com Gugu e se tem direito à herança, os três filhos foram avisados de que um oficial de Justiça estava no local para lhes entregar uma intimação, conforme noticiou a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Ao serem informados de que existe ação de investigação de paternidade “post mortem” contra Gugu, os filhos agiram sem espantos, e se prontificaram a colaborar com os testes. Caso se neguem a isso, o comerciante pede que o corpo do apresentador seja exumado para realização do exame de DNA. Segundo a intimação, a mãe de Ricardo, Otacília Gomes da Silva, teria conhecido o apresentador no segundo semestre de 1973, “em uma padaria que existia na rua Aimberê, no 458, bairro de Perdizes, nesta capital”. A petição informa que ela trabalhava como babá e empregada doméstica “na residência de uma família nipônica” ao lado da panificadora.

