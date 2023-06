A mensagem de Rose Miriam a filho com Gugu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sempre reclusa, Rose Miriam surpreendeu nesta quarta-feira, 28, ao publicar nas redes sociais uma mensagem direcionada a João, seu filho mais velho. Ele impede que a mãe seja reconhecida com união estável com seu pai, Gugu Liberato. Esta é mais uma tentativa de Rose para se reaproximar do seu primogênito. Ela também mãe das gêmeas Marina e Sofia, que a apoiam. Em entrevista à coluna, o advogado Nelson Wilians afirmou que Rose vive à base de remédios e não acompanha as notícias que saem sobre a briga pela bilionária herança do apresentador. Rose escreveu:

“Esse olhar profundo é de uma pessoa que é preciosa para Deus. Eu conheço meu filho desde o primeiro dia dele no meu ventre, e sei o que vai nas profundezas do seu coração. Eu sei que o Espírito Santo está com ele, cuidando dele o tempo todo, assim como Ele cuida de nós todos. O João é um rapaz sensível e muito carinhoso, e cheio de amor ao próximo. Grandes dias virão para ele. Eu amo meu filho independentemente de qualquer situação. Amo demais minhas filhas também; elas são duas moças incríveis e belas! Tenham todos um lindo dia. O nosso Deus é um Deus de recomeços e Ele está de braços abertos para nos receber”.

