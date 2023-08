A diferença entre recados de herdeiros de Gugu em pleno Dia dos Pais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que Gugu Liberato faleceu, em novembro de 2019, azedou a relação entre seus três filhos e herdeiros diretos. Sofia e Marina, irmãs gêmeas de 19 anos, e João Augusto, de 21, divergem quanto aos desdobramentos da herança de 1 bilhão de reais deixada pelo pai. A mãe, Rose di Matteo, pede na Justiça reconhecimento de união estável – mesma briga de Thiago Salvático, dado como namorado do apresentador. Enquanto a briga na Justiça ainda está longe de um desfecho, os irmãos pouco se falam ao vivo. Neste Dia dos Pais, domingo, 13, entretanto, João Augusto e Marina postaram homenagens a Gugu, trocando likes pela recordação de afeto.

O primogênito escreveu: “Pai, o senhor sempre foi e sempre será meu herói e inspiração. É a pessoa a quem eu tento me espelhar, e a quem eu sempre admirei muito. Te amo profundamente, e espero atuar na minha vida para manter seu legado e sempre te orgulhar. Um pai amoroso, carinhoso, cuidadoso e brincalhão. Sempre estará em meus pensamentos e memória. Te amo para toda eternidade pai. Feliz dia dos pais”. Já Sofia, manteve o tom de agradecimento na homenagem: “Só queria agradecer a pessoa maravilhosa que você foi! Obrigada por sempre me apoiar e me ajudar a tornar a pessoa que eu sou hoje. Amava quando você falava sobre as suas ideias novas de programas e suas artes. Te amo para sempre, papis”.

Marina foi a única a ignorar a data nas redes sociais. Preferiu abrir uma caixa de perguntas nos stories e responder curiosidades de seus seguidores, como por exemplo, planejamento e rotina nos Estados Unidos.

