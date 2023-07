A contradição de Rose di Matteo, mãe dos filhos de Gugu

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No contrato entre Rose di Matteo e Gugu, revelado pela mídia em 2020, consta a doação feita pelo apresentador de uma mansão em Alphaville, São Paulo, para a mãe de seus filhos. Além disso ela recebe 47 mil reais por mês. No desenrolar do processo para ser reconhecida na união estável com Gugu, Rose fala que passa necessidades financeiras e abriu mão da casa, doando-a aos filhos Marina, Sofia e João Augusto. Entretanto, a matrícula da casa continuava em seu nome. Ainda em 2020, os advogados de Rose disseram que ela não sabia dessa “burocracia”, posto que quem cuidava de tudo era Gugu. Em 2022, a defesa de Rose voltou a dizer que a casa já tinha sido doada aos filhos. Mas a verdade é que a mansão permanece no nome de Rose ainda hoje, conforme a coluna teve acesso à escritura da residência. Ao ser comprada a residência valia 1.800.000 reais em 2012. Hoje o valor de mercado é de 7.000.000,00.

