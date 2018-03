As notícias sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco

Assassinada com quatro tiros na noite desta quarta-feira (14) no centro do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle Franco (Psol) era ativa no movimento negro e criticava a atuação policial nas favelas da cidade. Os bandidos fugiram do local do crime sem levar nada e a principal hipótese das investigações é a de execução. O motorista Anderson Pedro Gomes também foi morto.

Acompanhe a repercussão da morte da vereadora Marielle Franco:

Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

Manifestantes protestam em frente ao prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde será velado o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros - 15/03/2018

Garoto segura cartaz durante protesto realizado após o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) - 15/03/2018

Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

Faixa de protesto deixada em frente ao prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde será velado o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros - 15/03/2018

Polícia investiga morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018

Carro onde a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) foi executada no Rio de Janeiro - 15/03/2018

Amigos e familiares da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) se consolam após assassinato - 15/03/2018

Carro onde a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) foi executada no Rio de Janeiro - 15/03/2018

12:24 – A atriz Camila Pitanga convocou seus seguidores do Twitter para participar dos atos do PSOL e publicou uma homenagem a Marielle Franco.

12:17 – O PSOL convocou atos em diversos estados para cobrar autoridades e protestar contra a morte de mulheres e negros.

11:53 – Pelo Twitter, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) repudiou a morte de Marielle Franco.

Tristes dias para o país onde uma defensora dos direitos humanos é brutalmente assassinada. Lamento e repudio a morte da ativista Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, e de Anderson Pedro Gomes, seu motorista. Leia mais aqui: https://t.co/kzfiQJysGn #MariellePresente pic.twitter.com/JCN2lirRmC — Dilma Rousseff (@dilmabr) March 15, 2018

11:44 – O crime repercutiu em diversos veículos internacionais. Jornais como o The Guardian (Inglaterra) e o The New York Times (Estados Unidos) destacaram as críticas da vereadora à intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

11:20 – No último sábado, Marielle protestou contra uma operação da Polícia Militar na Favela de Acari.

11:16 – Pelas características do crime, a polícia trabalha com a hipótese de execução. O carro dos bandidos se aproximou do veículo que levava Marielle quando os disparos foram feitos. Eles fugiram sem levar nada.