Velório da vereadora Marielle Franco reúne milhares na Cinelândia

Milhares de pessoas se reuniram ao redor do Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia, na região central da cidade, no início da tarde desta quinta-feira (15), para prestar homenagens a vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista, Anderson Pedro Gomes, assassinados na noite de quarta-feira (14).

Na Cinelândia, o clima é de muita comoção. Entidades ligadas aos direitos humanos, principalmente das mulheres e dos negros, espalharam cartazes em homenagem à vereadora, atuante nessa área. A todo momento, alguém puxa o coro “Marielle, presente!” como forma de registrar que a parlamentar deixou um legado.

O público, majoritariamente feminino, carrega flores e segura cartazes com os dizeres “Quem matou Marielle Franco?” e “Não nos calarão”. Muitos estudantes universitários simpatizantes com as bandeiras políticas e a militância da parlamentar compareceram à manifestação.

O velório é restrito a familiares e amigos da vereadora, morta por volta das 21h45 quando trafegava pela Rua Joaquim Palhares. Ela voltava de um evento na Lapa (região central) para sua casa, na Tijuca (Zona Norte), quando um carro branco aproximou do veículo em que ela estava. Foram disparados pelo menos nove tiros, sendo que quatro atingiram Marielle na cabeça e outros três acertaram o motorista Anderson Gomes — os dois morreram na hora.

1. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 1 /30 Apoiadores da vereadora Marielle Franco participam do velório da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - 15/03/2018 (Sergio Moraes/Reuters) Apoiadores da vereadora Marielle Franco participam do velório da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - 15/03/2018

2. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 2 /30 Apoiadores da vereadora Marielle Franco participam do velório da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - 15/03/2018 (Sergio Moraes/Reuters) Apoiadores da vereadora Marielle Franco participam do velório da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - 15/03/2018

3. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 3 /30 Flores são vistas na escadaria da Câmara Municipal do Rio, durante velório da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros na regiã central da capital carioca - 15/03/2018 (Sergio Moraes/Reuters) Flores são vistas na escadaria da Câmara Municipal do Rio, durante velório da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros na regiã central da capital carioca - 15/03/2018

4. Marielle Franco é assassinada no Rio zoom_out_map 4 /30 O deputado federal Marcelo Freixo carrega caixão com o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) O deputado federal Marcelo Freixo carrega caixão com o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - 15/03/2018

5. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 5 /30 Apoiadores da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) acompanham chegada de caixão na Câmara Municipal do Rio - 15/03/2018 (Sergio Moraes/Reuters) Apoiadores da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) acompanham chegada de caixão na Câmara Municipal do Rio - 15/03/2018

6. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 6 /30 Apoiadores de Marielle Franco (PSOL-RJ) acompanham chegada do corpo da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro,onde será velada - 15/03/2018 (Sergio Moraes/Reuters) Apoiadores de Marielle Franco (PSOL-RJ) acompanham chegada do corpo da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro,onde será velada - 15/03/2018

7. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 7 /30 Apoiadores de Marielle Franco (PSOL-RJ) acompanham chegada do corpo da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro,onde será velada - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Apoiadores de Marielle Franco (PSOL-RJ) acompanham chegada do corpo da parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro,onde será velada - 15/03/2018

8. Deputados homenageiam Marielle Franco zoom_out_map 8 /30 Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018 (Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018

9. Deputados homenageiam Marielle Franco zoom_out_map 9 /30 Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018 (Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018

10. Deputados homenageiam Marielle Franco zoom_out_map 10 /30 Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018 (Gilmar Félix/Câmara dos Deputados) Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018

11. Deputados homenageiam Marielle Franco zoom_out_map 11 /30 Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018 (Cleia Viana/Câmara dos Deputados) Deputados realizam homenagem à Marielle Franco (PSOL-RJ), morta a tiros dentro de veículo - 15/03/2018

12. Movimentação em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro zoom_out_map 12 /30 Cartazes em protesto ao genocídio negro, e a violência contra as mulheres são vistos na frente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro (Monica Weinberg/VEJA.com)

13. Movimentação em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro zoom_out_map 13 /30 Flores são postas na escada da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro antes do velório de Marielle Franco (Monica Weinberg/VEJA.com)

14. Movimentação em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro zoom_out_map 14 /30 Cartaz de solidariedade ao assassinato de Marielle Franco é visto durante a movimentação em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que antecede o velório da ex-vereadora - 15/03/2018 (Monica Weinberg/VEJA.com) Cartaz de solidariedade ao assassinato de Marielle Franco é visto durante a movimentação em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, que antecede o velório da ex-vereadora - 15/03/2018

15. Movimentação em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro zoom_out_map 15 /30 Movimentação em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro antes do velório da vereadora Marielle Franco (Monica Weinberg/VEJA.com)

16. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 16 /30 Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

17. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 17 /30 Manifestantes protestam em frente ao prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde será velado o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros - 15/03/2018 (Wilton Junior/Estadão Conteúdo) Manifestantes protestam em frente ao prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde será velado o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros - 15/03/2018

18. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 18 /30 Garoto segura cartaz durante protesto realizado após o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Garoto segura cartaz durante protesto realizado após o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) - 15/03/2018

19. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 19 /30 Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

20. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 20 /30 Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

21. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 21 /30 Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Manifestantes protestam em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro (RJ), após a vereadora Marielle Franco (PSOL) ser assassinada dentro de veículo - 15/03/2018

22. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 22 /30 Faixa de protesto deixada em frente ao prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde será velado o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros - 15/03/2018 (Wilton Junior/Estadão Conteúdo) Faixa de protesto deixada em frente ao prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde será velado o corpo da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros - 15/03/2018

23. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 23 /30 Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018 (//Divulgação) Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018

24. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 24 /30 Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018 (//Divulgação) Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018

25. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 25 /30 Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018 (//Divulgação) Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018

26. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 26 /30 Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018 (//Divulgação) Carro onde a vereadora Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018

27. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 27 /30 Polícia investiga morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Polícia investiga morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro (RJ) - 15/03/2018

28. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 28 /30 Carro onde a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) foi executada no Rio de Janeiro - 15/03/2018 (Ricardo Moraes/Reuters) Carro onde a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) foi executada no Rio de Janeiro - 15/03/2018

29. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 29 /30 Amigos e familiares da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) se consolam após assassinato - 15/03/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Amigos e familiares da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) se consolam após assassinato - 15/03/2018

30. Assassinato de Marielle Franco zoom_out_map 30/30 Carro onde a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) foi executada no Rio de Janeiro - 15/03/2018 (Mauro Pimentel/AFP) Carro onde a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) foi executada no Rio de Janeiro - 15/03/2018

Em sua página no Facebook, a vereadora denunciava excessos da polícia em ações na periferia. Além das críticas nas redes sociais, a parlamentar era relatora de uma comissão instalada em fevereiro pela Câmara Municipal para fiscalizar a atuação de agentes envolvidos na intervenção federal no estado — da qual era contrária.

O PSOL, por meio de nota, disse que “a atuação de Marielle como vereadora e ativista dos direitos humanos orgulha toda a militância do PSOL e será honrada na continuidade de sua luta”. O assassinato de Marielle ocorreu em meio a uma intervenção federal no estado, em um momento em que a segurança pública está seriamente comprometida.

Para homenagear a vereadora e cobrar justiça, o partido organizou manifestações em São Paulo, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Natal. Os manifestantes protestam também, contra o feminicídio e o genocídio da população negra.

