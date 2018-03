Vereadora do PSOL é assassinada a tiros no Rio

A vereadora Marielle Franco, do PSOL, foi assassinada a tiros na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Segundo informações do jornal O Globo, o motorista do carro em que Marielle estava também foi baleado e morto. O crime aconteceu no bairro do Estácio, na região central da cidade.

Marielle foi a quinta vereadora mais votada nas últimas eleições para a Câmara Municipal, com 46.502 votos. Na noite desta quarta, antes do homicídio, ela participou de um evento com jovens negras na Lapa.

Formada em sociologia pela PUC-Rio, ela tinha mestrado em Administração Pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Sua dissertação teve como tema “UPP: a redução da favela a três letras”. Marielle também coordenou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), ao lado do deputado estadual Marcelo Freixo.