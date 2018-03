Mataram minha mãe e mais 46 mil eleitores, diz filha de Marielle

Luyara Santos, filha da vereadora Marielle Franco (PSOL), morta a tiros no centro do Rio de Janeiro na noite de quarta-feira, disse, em post no Facebook, que o crime foi, não só contra sua mãe, mas contra os eleitores que a levaram a ser a quinta vereadora mais votada nas últimas eleições municipais do Rio.

“Mataram minha mãe e mais 46 mil eleitores! Nós seremos resistência por que você foi luta! Te amo!”, escreveu a filha, que é estudante de educação física na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

Na sua página, seguidores pediram justiça e deixaram mensagens de conforto e de incentivo à continuidade das lutas travadas pela mãe como ativista e vereadora.