Estudo publicado no Journal of American College of Cardiology (JACC) mostra que dormir menos de seis horas aumenta risco de doenças cardiovasculares. Para sobrar mais tempo, VEJA selecionou quatro pratos para deixar o período na cozinha mais curto — mas não menos saboroso. São sugestões de prato principal, acompanhamento e sobremesa. As receitas, com passo-a-passo em fotos e vídeos, ficam prontas em até 30 minutos.

O arroz chop suey surgiu justamente como resultado do excesso de trabalho. Em 1840, um grupo de operários chineses entrou num restaurante e pediu qualquer coisa que lhes enchesse a barriga. Cansado, o cozinheiro pegou as sobras que ainda tinha na cozinha e serviu. Nascia ali o “shap sui”, que quer dizer “pedaços misturados” em cantonês, que depois viraria chop suey. Fica pronto em 15 minutos se você usar o arroz que já está na geladeira. (Clique aqui para ver a receita completa)

Outra sugestão é preparar um curry com o frango que sobrou da noite anterior. Essa receita (originalmente feita com peru) foi sucesso no Natal, quando muita gente quis poupar trabalho após passar a véspera na cozinha preparando a ceia. Mas o prato é tão delicioso que seria injusto relegá-lo ao fim do ano apenas. Para outras épocas, basta substituir o peru, mais difícil de encontrar nas gôndolas, por outra ave. Leva 30 minutos e só precisa de uma panela. (Clique aqui para ver a receita completa)

Mais rápido ainda é preparar uma farofa com banana-passa e castanha-do-pará: demora 20 minutos. Esta receita tem um toque de cúrcuma, conhecida trazer vários benefícios à saúde, graças às suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas e digestivas. (Clique aqui para ver a receita completa)

Para a sobremesa, a sugestão é o arroz doce. Prático de fazer, pode ser consumido ainda quente, à temperatura ambiente ou geladinho. O preparo leva cerca de 30 minutos e rende até 10 porções. (Clique aqui para ver a receita completa)