Os dias de calor pedem refeições leves — principalmente depois da fatura das festas de fim de ano. Uma sugestão para abrir o apetite é o strudel salgado de cogumelos com queijo de cabra. Servido sobre uma cama de folhas, o quitute também faz as vezes de salada.

No lugar principal da mesa, dois pratos que são retratos saborosos de seus respectivos países de origem. O arroz marroquino mistura especiarias muito comuns nos mercados de rua de lá, como canela, cominho e gengibre, com o adocicado das uvas-passas (ingrediente polêmico e, claro, opcional).

O pad thai é o prato mais famoso da Tailândia. O macarrão é leve, feito com arroz ao invés de trigo, e vai bem com uma mistura de brotos de feijão, cenoura e limão. A receita pode ou não ter carnes e peixes (a nossa leva tofu).

A sobremesa é brasileiríssima: bolo de fubá com goiabada. Ótima pedida para fechar a refeição ao lado de um cafezinho passado na hora.

Para beber, uma sangria feita com vinho rosé e Aperol, aperitivo que é a cara do verão. Servido com generosas porções de gelo, é refrescante e vai bem para aliviar os dias quentes de verão.

Ótimo prato de entrada — que agrada também aos convidados vegetarianos —, este strudel salgado é fácil de fazer e pode ser recheado com qualquer tipo de cogumelo. (Clique aqui para abrir a receita completa)

Este arroz com frango feito em uma única panela é um retrato do Marrocos. O grão-de-bico, muito usado no país, dá um toque diferente ao prato, e as amêndoas deixam cada mordida mais crocante. (Clique aqui para abrir a receita completa)

Possivelmente este é o prato tailandês mais consumido no mundo. Leve e saboroso, pode ser encontrado em qualquer mercado de rua no país ou nos mais sofisticados restaurantes. (Clique aqui para abrir a receita completa)

Bolo típico das festas juninas Brasil a fora, o bolo de fubá é daqueles para se comer o ano todo, de preferência acompanhado de um café fresquinho. (Clique aqui para abrir a receita completa)

Esta sangria leve, refrescante, frutada e de preparo fácil é garantia de sucesso entre os convidados. É também uma excelente maneira de fazer uma garrafa de vinho render mais. (Clique aqui para abrir a receita completa)