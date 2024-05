Festa na piscina, atriz e água de coco: os bastidores de Madonna em hotel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ordem é a mesma para todos os funcionários. Ninguém fala nada, ninguém viu nada. Madonna é “invisível” aos olhos de quem trabalha no Copacabana Palace. Mas para os hóspedes que circulam por lá ou frequentam as dependências do centenário hotel, nem tanto. Teve quem relatasse à coluna GENTE, por exemplo, que Madonna foi vista andando rapidamente, vestida de preto dos pés à cabeça e cercada por seguranças, pelo hall. Simpática, acenou quando ouviu seu nome gritado por um fã. A trupe de dançarinos fez uma festa privê na piscina principal por duas noites seguidas. O hotel teria autorizado que eles ficassem no local depois das 22h, quando se encerra o expediente por ali. Um deles fez registros numa rede social.

Madonna tem se hidratado com muita água de coco, que adora tal como Gisele Bündchen em sua recente passagem pelo mesmo hotel. Aliás, curiosidade: está na mesma suíte que a top brasileira ficou no mês passado. Quem apareceu por lá esta semana foi Isis Valverde, que perambulou pelos corredores e se hospedou – longe do sexto andar completamente vigiado por dez, sim, dez seguranças dia e noite. O que foi fazer lá? O mesmo que todo fã queria: tentar chegar perto da diva do pop. Mas sem sucesso. Enquanto isso… o maquiador de Madonna foi bater perna no Saara, centro de comércio popular da cidade, a fim de fazer comprinhas. Outros do staff estiveram na noite desta terça-feira, 30, na Lapa, bairro boêmio da cidade, atrás de diversão à base de muita caipirinha.

A academia montada no sexto andar, pelo visto, não agradou ao filho mais velho da cantora, David. Ele foi malhar na manhã desta quarta-feira, 1, na academia do hotel, sem ligar para a difícil tarefa de ter que dividir os aparelhos com os “pobres mortais” que lá se hospedam. Ah, fique atento: primeiro de seus filhos adotados, quando a cantora era casada com o cineasta Guy Ritchie, David participa do show – ele entra durante o hit Like a prayer, representando o cantor Prince, que tocou guitarra naquele álbum na faixa título e em Act of contriction.

Falando em filhos, outros três participam do show. Mercy toca piano de cauda enquanto a mãe canta Bad girl. Já as gêmeas Stella e Estere Ciccone surgem na hora que Madonna canta Vogue. Estere aparece como DJ, Stella dança na pista. Até sábado, 4, haja ansiedade.