O curioso produto que maquiador de Madonna comprou em camelô no Rio

Aaron Smith Henrikson esteve em uma loja na Rua Senhor dos Passos, no Centro do Rio, em busca de uma camiseta inspirada em Madonna. Mas não uma camiseta qualquer. O maquiador da cantora estava atrás de um modelo que imita o famoso sutiã de cone que ela imortalizou na turnê Blonde Ambition, nos anos 1990.

“Realmente aprece que o país todo está focado na visita de Madonna ao Rio de Janeiro. Há um zumbido no ar. Os fãs já estão comprando por looks, como essa camiseta com o sutiã de cone. Uma das coisas mais incríveis desse show é que ele vai acontecer de graça para todo o Brasil. Percebi que muitos fãs também estão vindo de outros países da América do Sul, como Argentina e Chile. Juntos, acho que eles vão formar uma das plateias mais apaixonadas e animadas que eu já vi em um show da Madonna. Quando se está fazendo compras ou andando pela praia de Copacabana, é como se a cidade toda estivesse vibrando energias positivas. Talvez seja as caipirinhas, talvez seja o açaí, talvez seja as meninas e os meninos do Rio, ou talvez seja a Madonna”, disse ele em uma rede social, bastante empolgado com o que viu pelo comércio popular da cidade.

Sem achar a icônica camisa, já esgotada, o maquiador se contentou em comprar outras camisas com a estampa da americana.

