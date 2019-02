Otimista, Inter envia representante à Itália para acertar com Forlán

O craque da última Copa do Mundo está mais perto do Beira-Rio. Sabedor da intenção de Diego Forlán rescindir seu contrato com a Inter de Milão, o Internacional enviou o advogado Daniel Cravo à Itália, para tentar o acerto com o meia uruguaio. Os contatos de Cravo com o vice de futebol Luciano Davi, que está em Porto Alegre, são constantes.

A contratação de Forlán será viável financeiramente desde que o jogador rescinda com o clube italiano e venha a Porto Alegre apenas pelos salários. Seus vencimentos serão bancados por empresas parceiras e, segundo Davi, devem ser equivalentes ao teto do atual elenco. O clube já tem um plano de marketing estruturado para lucrar com a imagem do uruguaio.

Davi não confirmou os rumores de que Forlán já tenha passagem marcada para chegar a Porto Alegre neste sábado. O vice de futebol também se disse otimista quanto à contratação do atacante Nilmar, que está no Villarreal, da Espanha. A ideia é aproveitar a presença de Cravo na Europa para acertar também o repatriamento deste jogador, revelado pelo Colorado em 2003.