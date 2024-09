Rayssa Leal vai participar de debate na ONU

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e de prata em Tóquio, 2021, a skatista Rayssa Leal, 16 anos, será recebida na sexta-feira, 20, na sede da Organizações das Nações Unidas (ONU), em Nova York, Estados Unidos. A convite da rede brasileira do Pacto Global da ONU, a atleta maranhense vai participar de um debate no SDGs In Brazil sobre o esporte feminino no Brasil e falará sobre importância dele em sua vida.

“Desde que eu subi no skate pela primeira vez, foi uma sensação incrível e depois dos Jogos olímpicos de Tóquio, vi que queria viver mesmo desse esporte. E hoje me sinto privilegiada por poder viver do skate e orgulhosa de mim mesma, porque não desisti do meu sonho. Tudo o que conquistei até agora veio do skate!”, celebra Rayssa, que, como embaixadora de sustentabilidade do Comitê Olímpico Brasileiro, também vai contar algumas ações nas quais está envolvida.

Além da skatista, também participarão do evento o ministro do STF Luís Roberto Barroso; o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos; Georg Kell, fundador e ex-diretor executivo do Pacto Global em NY e Tarciana Medeiros, presidenta do Banco do Brasil.