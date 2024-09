Jantar de gala em homenagem a Ayrton Senna terá Xuxa e Ana Maria Braga

Marcado para o próximo dia 30 de outubro, em São Paulo, o jantar de gala promovido pela presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna, e pelo CEO da Fórmula 1, Stephano Domenicali, para celebrar os 30 anos de legado do piloto brasileiro, que morreu em 1994, já tem duas personalidades confirmadas: as apresentadoras Xuxa, que foi namorada do automobilista, e Ana Maria Braga.

O inédito “Gala Dinner” vai acontecer na semana do Grande Prêmio de Interlagos, na capital paulista, reunindo nomes importantes do esporte, das artes e do mundo empresarial. O evento terá exposição imersiva, ativações artísticas, jantar assinado pelo chef Edu Guedes e apresentações musicais, além de um um leilão com experiências e itens exclusivos. Toda a renda líquida arrecadada será revertida para as ações e programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.

“Cada vez que o Ayrton saía do grid de largada nascia em milhões de brasileiros uma nova esperança: a de que era possível com paixão, garra e determinação vencer e levar o Brasil ao pódio! Neste ano queremos celebrar o exemplo inspirador de valores do homem Ayrton Senna e deste brasileiro reconhecido nos quatro cantos do mundo como um dos maiores pilotos de todos os tempos. O Gala Dinner será uma noite inesquecível”, afirmou Viviane Senna ao Radar.