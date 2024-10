O triângulo amoroso que agita os bastidores da Fórmula 1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A influenciadora Estelle Ogilvy, 22 anos, estaria no centro de um triângulo amoroso secreto com duas promessas da Fórmula 1. Após romper o namoro com o piloto britânico Oliver Bearman, 19, a socialite estaria se relacionando com o piloto argentino Franco Colapinto, 21.

Nascida em Londres, na Inglaterra, Ogilvy faz uma pós-graduação em direito e tem mais de 130 mil seguidores no Instagram e cerca de 138,8 mil no TikTok, onde compartilha o cotidiano, além de dicas de moda. Estelle e Bearman ganharam visibilidade quando o piloto substituiu o espanhol Carlos Sainz na Ferrari, mas raramente eram vistos juntos. De acordo com a imprensa internacional, eles terminaram recentemente, e a influenciadora teria retomado o affair com o argentino.