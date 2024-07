O que tem levado Brad Pitt aos circuitos de Fórmula 1

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mesmo já não tendo a idade de um atleta do mundo real, vale o esforço do faz de conta. Ao interpretar no ainda inédito F1 um ex-piloto de automobilismo que retorna à equipe fictícia APXGP, tendo de lutar contra seus dramas particulares e adver­sá­rios mais velozes, Brad Pitt, 60 anos, mergulhou de cabeça no mundo da velocidade. Ele agora circula pelos circuitos de Fórmula 1 pelo mundo, unindo suas aparições a uma estratégia de marketing prévio do filme, com data de estreia para o começo de 2025. No domingo 7, esteve no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, na cidade de Northampton, levando a tiracolo a namorada, a designer de joias Ines de Ramon, 34, para ver de perto a vitória de Lewis Hamilton. “Até entrar num carro desses, ninguém experimentou velocidade igual. É realmente emocionante”, disse, empolgado.

Publicado em VEJA de 12 de julho de 2024, edição nº 2901