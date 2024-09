Peñarol x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalações e horários

Flamengo e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O Rubro-Negro precisa reverter a derrota sofrida no Maracanã por 1 a 0 para avançar às semifinais da competição.

O técnico Tite, do Flamengo, promete mudança em relação ao primeiro jogo: Léo Ortiz será titular no lugar de Pulgar. A equipe provável do Flamengo conta com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Bruno Henrique.

O Peñarol, comandado por Diego Aguirre, vem de cinco vitórias consecutivas entre o Campeonato Uruguaio e a Libertadores. A equipe uruguaia repetirá o time que venceu o Flamengo no Rio de Janeiro, com Aguerre, Milans, Méndez, Guzmán e Oliveira; Garcia, Darias, Javier Cabrera, Leo Fernández, Baez e Silveira.

Como assistir ao jogo da Libertadores

Para assistir ao jogo, os torcedores podem sintonizar na ESPN e na plataforma de streaming Disney+.

O Flamengo, que não vence um jogo no Uruguai há quase 30 anos, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por dois gols de diferença para garantir a classificação direta.