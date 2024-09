Torcedor é condenado a prisão por racismo contra Vini Jr e Chukwueze

A justiça de Palma, município de Maiorca, na Espanha, publicou, nesta quinta-feira, 26, uma sentença de prisão contra um torcedor do Mallorca por episódios de racismo contra os jogadores Vinicius Junior e Samu Chukwueze. As duas condenações somam um ano de detenção.



Ambos os casos ocorreram em fevereiro de 2023, em jogos contra o Real Madrid, onde joga o brasileiro, e contra o Villarreal, então time do futebolista nigeriano. A sentença foi por crimes contra a integridade moral, agravados por motivação racista.

Além da prisão, o torcedor já havia sido punido com uma multa de 4 mil euros (o equivalente a 24,2 mil reais) e está proibido pelo Juizado de Instrução nº 3 de Palma de frequentar jogos da Liga Nacional de Futebol Profissional e da Real Federação Espanhola de Futebol. A privação de liberdade pode ser suspensa mediante participação em um programa de igualdade de tratamento e não discriminação



Segundo o comunicado do Real Madrid, esse é o terceiro caso de pena por insultos racistas nos últimos meses. Em junho, três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de detenção pelos episódios ocorridos no Mestalla. Além disso, um adolescente também envolvido em ofensas do tipo aceitou realizar atividades socioeducativas após xingamentos feitos na partida entre Mallorca e Real no estádio Son Moix, em abril de 2024.