A provocação do São Paulo ao Botafogo antes do jogo da Libertadores

Horas antes da disputa entre o tricolor paulista e o glorioso, torcedores do São Paulo decidiram cutucar o adversário. Na manhã desta quarta-feira, 18, um avião foi visto sobrevoando as praias cariocas com uma faixa com letras garrafais: “Tradição não se compra. Nós somos o São Paulo Futebol Clube”. Os times se enfrentam às 21h30, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.