Mau presságio? Dirigível do São Paulo cai antes de jogo da Libertadores

Pouco antes do jogo decisivo contra o Botafogo, marcado às 21h30, um dirigível contratado pelo São Paulo caiu em Osasco no início da tarde desta quarta-feira, 25. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi socorrida. O dirigível havia saído de Carapicuíba e fazia um teste antes do voo noturno, que deveria sobrevoar a região do estádio do Morumbis, onde vai acontecer a partida. O São Paulo Futebol Clube emitiu um comunicado sobre o acidente. Leia:

“O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência.