Fórmula E dá passo importante para igualdade de gênero no automobilismo

A Fórmula E anunciou nesta quarta, 2, a primeira sessão de testes feminina em um campeonato da Federação Internacional do Automobilismo (FIA). A prova está prevista para 7 de novembro, no circuito Ricardo Tormo em Valência, durante a pré-temporada do 11º Campeonato Mundial da categoria. Até 22 pilotos mulheres de elite estarão ao volante dos mais recentes carros GEN3 Evo. A temporada regular começa em dezembro, em São Paulo, com dois brasileiros, Lucas di Grassi (ABT Cupra) e Sergio Sette Camara (ERT).

Este teste histórico representa um passo significativo em direção à igualdade de gênero em um esporte que há muito tempo é dominado por homens. Apesar do automobilismo ser um dos poucos esportes em que homens e mulheres podem competir juntos, apenas 3% das atuais licenças de corrida de primeira linha no mundo são de mulheres, de acordo com estatísticas da FIA.

O teste proporcionará às mulheres pilotos uma oportunidade única de mostrar suas habilidades em máquinas de última geração. O carro de corrida GEN3 Evo, capaz de acelerar de 0 a 100 quilômetros por hora em apenas 1,82 segundos — 30% mais rápido do que um carro de Fórmula 1 atual —, será usado pelas mulheres pilotos e pelas atuais equipes de Fórmula E durante a mesma semana de testes.

O compromisso da Fórmula E com a igualdade se estende além deste evento único. O campeonato está implementando uma estratégia abrangente para remover barreiras e expandir oportunidades para mulheres dentro da série. Isso inclui o programa FIA Girls on Track, que convidará até 400 jovens mulheres para se envolverem com as mulheres pilotos de corrida e participarem de workshops voltados para acelerar carreiras em todo o espectro do automobilismo.

Projeto de longo prazo

Além disso, a Fórmula E está colaborando com equipes e parceiros para fornecer oportunidades adicionais para mulheres pilotos, como suporte de engenharia, tempo de simulador, oportunidades de testes futuros e treinamento holístico como parte de um caminho de piloto moderno. “Sabemos que não há uma solução simples para maior diversidade no automobilismo”, disse Jeff Dodds, CEO da Fórmula E. “Se realmente vamos dar às mulheres igualdade, oportunidade e visibilidade em nossa série, as condições para todas precisam ser as mesmas.”

Esta iniciativa da Fórmula E estabelece um novo padrão no automobilismo, demonstrando que criar oportunidades iguais para as mulheres não é apenas sobre participação, mas sobre fornecer acesso à mesma tecnologia de ponta e recursos disponíveis para seus colegas homens. Ao fazer isso, a categoria está abrindo caminho para um futuro mais inclusivo e diverso no automobilismo, desde as bases até os mais altos níveis de competição.