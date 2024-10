Fifa anuncia que final da Copa do Mundo de 2026 terá “show do intervalo”

A Fifa, entidade máxima do futebol mundial, anunciou que a final da Copa do Mundo de 2026 contará com o primeiro “show do intervalo”, nos moldes do que já acontece há alguns anos no Super Bowl, como é conhecida a final da liga de futebol americano, a NFL. A Global Citizen, organização dedicada a alcançar o fim da pobreza extrema, produzirá o evento no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no domingo, 19 de julho de 2026. Neste dia, o campeão da próxima Copa do Mundo, que será co-organizada pelo México, Estados Unidos e Canadá, será conhecido.

O acordo de parceria entre a Fifa e a Global Citizen visa “acabar com a pobreza extrema e melhorar o acesso ao esporte e à educação de qualidade para crianças em todo o mundo” e abrange quatro anos, o que significa que incluirá não apenas a Copa do Mundo de 2026, mas também a de 2025.

De acordo com a declaração oficial da Fifa, “Graças a este acordo, a Global Citizen produzirá o primeiro show de intervalo durante uma final da Copa do Mundo da Fifa™. Além disso, o projeto de quatro anos abrangerá a Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025, um novo torneio com 32 equipes de seis confederações continentais, que acontecerá em onze cidades dos Estados Unidos em 2025.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou durante a apresentação do acordo, “A missão da FIFA é desenvolver o futebol em todos os cantos do mundo e ter um impacto positivo na sociedade. Por meio desta colaboração, a Fifa e a Global Citizen farão a ponte entre os mundos dos esportes e do entretenimento para contribuir ativamente para a criação de um mundo melhor. Organizaremos uma série de atividades conjuntas para promover o acesso ao futebol e encorajar os fãs do esporte a se esforçarem por mudanças positivas em suas comunidades.”